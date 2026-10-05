Por definir ubicación de nueva sucursal de El Costeñito o Super Salads en Saltillo

Alberto Salinas, socio de Mesa 90, informó que para diciembre de este año esperan definir la ubicación de una nueva sucursal de El Costeñito o Super Salads en Saltillo, la cual podría instalarse en el sur o en el centro de la ciudad.

Agregó que ya cuentan con un catálogo de diversas ubicaciones que están analizando, por lo que esperan definir el sitio en diciembre para posteriormente cerrar el contrato de arrendamiento y comenzar los trabajos necesarios para abrir la nueva sucursal a mediados del próximo año.