Por definir ubicación de nueva sucursal de El Costeñito o Super Salads en Saltillo

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    Por definir ubicación de nueva sucursal de El Costeñito o Super Salads en Saltillo
    Mesa 90 analiza qué concepto es por el que estará apostando con una nueva sucursal al cierre de este año. Especial

Alberto Salinas, socio de Mesa 90, afirma que se analiza si se instala en el sur o el centro de la ciudad

Alberto Salinas, socio de Mesa 90, informó que para diciembre de este año esperan definir la ubicación de una nueva sucursal de El Costeñito o Super Salads en Saltillo, la cual podría instalarse en el sur o en el centro de la ciudad.

Agregó que ya cuentan con un catálogo de diversas ubicaciones que están analizando, por lo que esperan definir el sitio en diciembre para posteriormente cerrar el contrato de arrendamiento y comenzar los trabajos necesarios para abrir la nueva sucursal a mediados del próximo año.

https://vanguardia.com.mx/dinero/llega-nuevo-costenito-o-subway-a-saltillo-mesa-90-busca-ubicacion-y-anuncia-remodelacion-de-sucursales-FL19650588

Las opciones que analizan se encuentran principalmente en el sur y centro de Saltillo. Además, aún está por definirse cuál de las dos marcas ocupará el nuevo establecimiento, si El Costeñito o Super Salads.

Por otra parte, dio a conocer que su esposa, Melissa Quijano, inauguró la semana pasada Lulo Gelato & Sorbetto, en Parque Centro, negocio que ha tenido una buena respuesta por parte de los clientes.

Explicó que se trata de gelatos artesanales con sabores diferentes a los que tradicionalmente se ofrecen, entre ellos queso de cabra con mermelada de guayaba, así como una combinación de sandía, menta y limón, entre otros.

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