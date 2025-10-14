Suma CTM Coahuila pérdida de cinco mil empleos

/ 14 octubre 2025
    Suma CTM Coahuila pérdida de cinco mil empleos
    Tereso Medina, dirigente de la CTM Coahuila, sostuvo que más de la mitad de los empleos perdidos se han reinsertado al mercado laboral. Foto: Especial

Más del 50% se ha logrado reinsertar en puestos de otras empresas de la región

En Coahuila, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) reportó que sus agremiados han perdido cinco mil empleos, sin embargo, el 50 por ciento se ha logrado reinsertar en otros empleos, señaló el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez.

Hasta ahora no tienen información de más despidos o paros técnicos, aunque en el caso de estos últimos añadió que aunque impopulares son preferibles por encima del despido, ya que se considera el pago del salario diario de los trabajadores, con el respeto al 100 por ciento de las prestaciones y la asistencia de récord perfecto para el reparto de utilidades.

Asimismo los paros técnicos son temporales para lograr la consolidación de la planta productiva, este año comentó que se han tenido de cuatro a cinco paros técnicos en distintas industrias en el estado, pero lo más doloroso es que aún con ellos, se tenga la necesidad de realizar despidos.

Por otra parte, sobre el impacto que tendrá la situación actual con las revisiones que se tendrán en 2026, indicó que en enero empiezan las revisiones, ahora tocarán las revisiones generales de contrato colectivo y la referencia será lo que acuerde la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

