Ventas de negocios no relacionados al Regreso a Clases bajan 50%, en Saltillo

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    Ventas de negocios no relacionados al Regreso a Clases bajan 50%, en Saltillo
    La previsión de las familias saltillenses para la compra de los materiales escolares hace que recorten gastos para otros fines. FRANCISCO MUÑIZ

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo mencionó que las ventas repuntarían hasta noviembre

Hasta en un 50% llegan a bajar las ventas esta temporada en los negocios que no están relacionados con el Regreso a Clases, lo anterior debido al ahorro que realizan los padres de familia para prepararse para esta temporada.

El presiente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte dijo que un 19% de los negocios del centro están relacionados con el Regreso a Clases, destacando las zapaterías, seguido por ópticas, tiendas de venta de uniformes, papelerías y mercerías.

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Ellos durante esta temporada tienen un repunte en sus ventas, sin embargo, para el resto de los negocios que no están en ese giro, sus ventas llegan a bajar hasta un 50%, por lo que para ellos resultan dificultosos los meses de agosto-septiembre, mientras que luego se preparan para invertir y estar listos para el repunte en ventas en noviembre.

Baja —dijo— desde la venta de ropa de hombre, ropa casual y en los demás giros, hasta que pase el tema de las colegiaturas y el regreso a clases; mientras que en el caso de los negocios que sí están relacionados con el Regreso a Clases comentó que todavía no tiene calculada la derrama económica que tendrán en el año 2026.

No obstante, añadió que a los comercios le fue bien con la temporada de graduaciones, pues generó en el centro una derrama económica de hasta 80 millones de pesos, principalmente en negocios como restaurantes, zapaterías, florerías y demás giros.

Aunque esa época de graduaciones se presentó desde el 15 de mayo y concluyeron las últimas alrededor del 15 de julio, para ahora seguir con el Regreso Clases donde generalmente bajan las ventas en los comercios no relacionados a ello, ya que el consumidor destina el gasto al pago de colegiaturas, reinscripciones, compra de útiles escolares y demás, ante ello, hasta noviembre con el Buen Fin es cuando regresa otro repunte en ventas para el comercio en general.

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