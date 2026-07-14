Diseñará HYCSA estaciones de tren Saltillo-Nuevo Laredo

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    Diseñará HYCSA estaciones de tren Saltillo-Nuevo Laredo
    El consorcio del que forma parte Grupo HYCSA obtuvo el fallo para diseñar y construir seis estaciones, con una inversión superior a 3 mil 600 millones de pesos. ESPECIAL.

El proyecto, que tiene una participación del 54%, fortalecerá la conectividad entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

CDMX.-Grupo HYCSA anunció que participará en la construcción de seis estaciones del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo con una inversión superior a 3 mil 600 millones de pesos.

Mediante un consorcio integrado por Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, así como por ASCH Infraestructuras y Servicios, Rubau México, Construcciones Rubau, Proveedora de Materiales del Norte, ASCH y ASCH Chile, obtuvo el fallo para desarrollar las estaciones de General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo.

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Hycsa tendrá una participación de 54 por ciento en dicho proyecto bajo un esquema de obra pública a precio alzado plurianual.

Asimismo, se contempla un plazo de dos años y medio; así como su división en tres fases que comprenderán el proyecto ejecutivo, trabajos preliminares, cimentación, estructuras, acabados, instalación y conexión con la red ferroviaria.

Las estaciones formarán parte de un corredor ferroviario de 396.3 kilómetros, con doble vía sin electrificar y una velocidad máxima de diseño de 200 kilómetros por hora.

Dicha construcción de las estaciones generará alrededor de 3 mil empleos directos, además de que el corredor beneficiará a cerca de 7 millones de pasajeros al año, con impacto en las comunidades y zonas productivas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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