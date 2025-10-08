Disminuye el empleo en Coahuila; hubo mil 107 puestos menos en septiembre

Coahuila cerró septiembre con una disminución de -1,107 puestos de trabajo en comparación a los que se tenían en agosto de este año.

De acuerdo a las cifras del IMSS, Coahuila registró en septiembre 859,261 puestos de trabajo y al comparar esas cifras contra los 862,739 puestos de trabajo que se tenían a diciembre de 2024, esto representa un saldo negativo de -3,478 empleos.

De los 9 meses de este año y en su comparativo mensual, son 3 los meses con saldo positivo en el empleo, como lo fueron enero, marzo y agosto, mientras que en 6 meses fue negativo, como lo fue en febrero, abril, mayo, junio, julio y ahora en septiembre.

Para este último trimestre del año, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower al 4T25, los beneficios de la Región Norte que incluyen a los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, se tiene una Tendencia Neta de 31%, donde el 44% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, el 12% reducirlos, el 40% no espera cambios y el 4% no espera cambios y el 4% restante no sabe si hará cambios durante el cuarto. trimestre del año.

EN SEPTIEMBRE 116 MIL EMPLEOS FORMALES EN EL PAÍS

El empleo formal presentó un ritmo favorable con la creación de 116 mil 765 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, para el mes de septiembre, dio a conocer ManpowerGroup, quien de acuerdo a un análisis destacó que el noveno mes del año logró mantenerse por encima de los 90 mil empleos formales reportados en septiembre 2024.

En lo que va del 2025, se han creado 333 mil 303 empleos formales, la segunda cifra más baja en generación de empleo desde 2008, cuando se reportaron 318 mil puestos formales de trabajo, hasta septiembre de ese año, esto exceptuando las pérdidas por las emergencias sanitarias de 2009 (-185 mil) y 2020 (-179 mil).

De forma trimestral, el periodo de julio a septiembre fue el que mayor creación de empleo tuvo hasta el momento, con 246 16 puestos, mientras que el segundo trimestre, de abril a junio, se perdieron 139 mil 444 puestos, y el primer trimestre se crearon 226 mil 731 puestos de trabajo ante el IMSS.