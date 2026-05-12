Disminuyó actividad industrial en marzo de 2026; sector construcción la más afectada en México

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    Disminuyó actividad industrial en marzo de 2026; sector construcción la más afectada en México
    El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) proporciona información que permite conocer y dar seguimiento a las actividades económicas industriales. VANGUARDIA

Los valores del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) cayeron por debajo del umbral de los 100 puntos por primera vez en 2026 por las caídas industriales registradas

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) observó caídas de 0.6 y 1.5% en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) en marzo de 2026 en comparación al mismo mes de 2025, siendo la tercera caída anual registrada de este indicador y alcanzando una cifra de 99.9 puntos, primera vez por debajo del umbral de los 100 puntos en 2026.

El IMAI por actividad industrial registró alzas mensuales y anuales en la minería (1.7 y 5.8%, respectivamente) y en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas (0.3 para ambas temporalidades) en el tercer mes de 2026 en México.

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Caso contrario se observó en marzo de 2026 para los sectores de construcción e industrias manufactureras, ya que para las actividades de construcción hubo caídas de 3.3 y 5.3% mensual y anualmente; para las industrias manufactureras las caídas mensuales fueron de 0.2% y las anuales, 1.6%.

CAÍDAS MÁXIMAS POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR MES Y ANUALES

En términos mensuales, las actividades industriales que registraron las caídas más pronunciadas en marzo de 2026 fueron la “Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica” (-10.4%); “Fabricación de muebles, colchones y persianas” (-9.2%); y Edificación (-8.1%).

En términos anuales, las caídas por actividad económica industrial más bajas se observaron de igual manera en “Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos...” (-8.7%); “Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles” (-8.4%); y en la Industria de la madera (-6.7%).

Cabe destacar que de las 28 actividades industriales observadas por el IMAI, 18 de ellas resultaron con caídas mensuales y anuales en marzo de 2026, en otras palabras, el 64% de la actividad industrial se vio afectada negativamente en el tercer mes de 2026.

ALZAS MÁS ALTAS ANUAL Y MENSUALMENTE POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Las actividades industriales que el IMAI detectó con los aumentos más grandes mensualmente fueron: “Servicios relacionados con la minería” (45.7%); la “Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón” (21.9%); así como la “Extracción de petróleo y gas” (4.6%).

Anualmente, las actividades con mayores alzas del sector industrial en México fueron las mismas pero en distinto orden: en primer lugar fue Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (23.4%); después, Servicios relacionados con la minería (14.1%); y en tercer lugar la extracción de petróleo y gas (3.9%).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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