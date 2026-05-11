México: jitomate se incrementó 121% en abril a tasa anual; sigue en aumento precio de canasta alimentaria

El aumento de este fruto ha sido sostenido desde enero de 2026 cuando registró un valor monetario mensual de 56.82 pesos; en febrero fue de 69.61 pesos; marzo, 98.85 pesos; y en abril, 117.87 pesos. La variación entre enero y abril del valor monetario mensual fue de 107.44%.

El precio del jitomate aumentó 121.1% en abril de 2026 con respecto a los precios registrados de este fruto en el mismo mes de 2025, según los precios de la canasta alimentaria en el ámbito urbano que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mide mes con mes.

Esto provocó que el jitomate se encontrara entre los productos con mayor incidencia en el alza de la canasta alimentaria urbana, afectando el alza en 32.4% con respecto a los precios de abril de 2025.

CANASTA ALIMENTARIA CRECE MÁS QUE LA INFLACIÓN

La canasta alimentaria creció 27.82 pesos en abril de 2026, alcanzando una cifra de 2 mil 598.99 pesos con respecto a marzo de 2026. Esto significó que de manera mensual el costo de los productos de la canasta alimentaria creciera 1.1%, superando el alza mensual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del cuarto mes de 2026, que fue de 0.2%.

En términos anuales, la canasta alimentaria urbana se incrementó en 8.3%, por encima del INPC anual —que fue de 4.4% en el cuarto mes de 2026—, siendo la cuarta ocasión que los aumentos en la canasta alimentaria superan los incrementos en el INPC, en términos anuales y mensuales.

Además del jitomate, los “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” y la papa aumentaron en 6.8 y 49.3% a tasa anual, por lo que también fueron productos con las mayores alzas de la canasta alimentaria.