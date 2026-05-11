México: jitomate se incrementó 121% en abril a tasa anual; sigue en aumento precio de canasta alimentaria
Los incrementos en los bienes, servicios y alimentos para los hogares mexicanos han superado por cuarta ocasión a las alzas del INPC en 2026
El precio del jitomate aumentó 121.1% en abril de 2026 con respecto a los precios registrados de este fruto en el mismo mes de 2025, según los precios de la canasta alimentaria en el ámbito urbano que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mide mes con mes.
El aumento de este fruto ha sido sostenido desde enero de 2026 cuando registró un valor monetario mensual de 56.82 pesos; en febrero fue de 69.61 pesos; marzo, 98.85 pesos; y en abril, 117.87 pesos. La variación entre enero y abril del valor monetario mensual fue de 107.44%.
Esto provocó que el jitomate se encontrara entre los productos con mayor incidencia en el alza de la canasta alimentaria urbana, afectando el alza en 32.4% con respecto a los precios de abril de 2025.
CANASTA ALIMENTARIA CRECE MÁS QUE LA INFLACIÓN
La canasta alimentaria creció 27.82 pesos en abril de 2026, alcanzando una cifra de 2 mil 598.99 pesos con respecto a marzo de 2026. Esto significó que de manera mensual el costo de los productos de la canasta alimentaria creciera 1.1%, superando el alza mensual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del cuarto mes de 2026, que fue de 0.2%.
En términos anuales, la canasta alimentaria urbana se incrementó en 8.3%, por encima del INPC anual —que fue de 4.4% en el cuarto mes de 2026—, siendo la cuarta ocasión que los aumentos en la canasta alimentaria superan los incrementos en el INPC, en términos anuales y mensuales.
Además del jitomate, los “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” y la papa aumentaron en 6.8 y 49.3% a tasa anual, por lo que también fueron productos con las mayores alzas de la canasta alimentaria.