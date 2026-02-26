Disminuyó pobreza laboral nacional en el IV trimestre de 2025 pero aumentó en Coahuila

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la población cuyo ingreso por persona es insuficiente para consumir la canasta básica alimentaria (pobreza laboral) disminuyó 3.1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2025, con respecto al mismo trimestre de 2024; sin embargo, el 32.3% de la población de México vive con ingresos insuficientes para adquirir alimentos y servicios básicos.

A nivel nacional, el porcentaje de población del ámbito rural dentro de la pobreza laboral en el periodo citado fue de 46.6% —disminuyendo 4.1 puntos porcentuales—; en el ámbito urbano la proporción fue de 28.1% (una reducción de 2.7 puntos porcentuales), comparando este trimestre con el cuarto trimestre de 2024.

En términos trimestrales, la pobreza laboral nacional disminuyó 2 puntos porcentuales entre el tercer trimestre y el cuarto de 2025 —pasando de 34.3 a 32.3%.

COAHUILA: ENTRE LOS ESTADOS CON AUMENTOS EN POBREZA LABORAL

Coahuila fue parte del grupo de entidades federativas que presentaron aumentos en su pobreza laboral en el cuarto trimestre de 2025, presentando un aumento de 0.8 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del año pasado; así como Michoacán (1.4 puntos porcentuales en adelante), Tlaxcala (1.3) y Baja California (0.8).