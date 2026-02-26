Disminuyó pobreza laboral nacional en el IV trimestre de 2025 pero aumentó en Coahuila

Dinero
/ 26 febrero 2026
    “Pobreza Laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria”, puntualiza Inegi. VANGUARDIA

A finales del año pasado, más del 30% de la población de México tiene un ingreso laboral per cápita insuficiente para adquirir la canasta alimentaria

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la población cuyo ingreso por persona es insuficiente para consumir la canasta básica alimentaria (pobreza laboral) disminuyó 3.1 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2025, con respecto al mismo trimestre de 2024; sin embargo, el 32.3% de la población de México vive con ingresos insuficientes para adquirir alimentos y servicios básicos.

A nivel nacional, el porcentaje de población del ámbito rural dentro de la pobreza laboral en el periodo citado fue de 46.6% —disminuyendo 4.1 puntos porcentuales—; en el ámbito urbano la proporción fue de 28.1% (una reducción de 2.7 puntos porcentuales), comparando este trimestre con el cuarto trimestre de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Después de cuatro años a la baja, aumentan las mujeres desempleadas a finales de 2025 (Gráficos)

En términos trimestrales, la pobreza laboral nacional disminuyó 2 puntos porcentuales entre el tercer trimestre y el cuarto de 2025 —pasando de 34.3 a 32.3%.

COAHUILA: ENTRE LOS ESTADOS CON AUMENTOS EN POBREZA LABORAL

Coahuila fue parte del grupo de entidades federativas que presentaron aumentos en su pobreza laboral en el cuarto trimestre de 2025, presentando un aumento de 0.8 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del año pasado; así como Michoacán (1.4 puntos porcentuales en adelante), Tlaxcala (1.3) y Baja California (0.8).

$!La pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas.
La pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas. CAPTURA DE PANTALLA

En términos anuales, Coahuila presentó un aumento de 0.5 puntos porcentuales en su pobreza laboral entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025; el punto más bajo de la población en pobreza laboral de Coahuila fue en el segundo trimestre de 2025, con una tasa de 22.2%

$!Serie de tiempo de la proporción de la población en pobreza laboral de Coahuila.
Serie de tiempo de la proporción de la población en pobreza laboral de Coahuila. CAPTURA DE PANTALLA

“Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, como se observa en la gráfica 2, la pobreza laboral disminuyó en 25 entidades federativas. Se registraron las mayores disminuciones anuales en Querétaro, con 13.4 puntos porcentuales; Morelos, con 10.3; y Aguascalientes, con 7.2”, precisó Inegi.

