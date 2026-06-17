El acuerdo entre Irán y EU podría incluir un fondo de 300 mil mdd provenientes del sector privado

El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, sugiere que Teherán podría acceder a fondos por valor de 300 mil millones de dólares “si cumple con los compromisos relativos a su programa nuclear en futuras negociaciones”, añadió la cadena de comunicaciones CNN.

El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos (EU) planean formalizar este viernes en Suiza contiene 14 puntos y uno de estos es sobre un fondo de financiamiento para la “reconstrucción y desarrollo” del territorio iraní que podría provenir del sector privado, informó la agencia de noticias Reuters este 17 de junio de 2026.

“Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos 300 mil millones de dólares. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días”, manifestaba el punto seis del acuerdo que filtró la CNN.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles desde Évian (Francia) que el documento incluya un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán o el levantamiento de sanciones.

También advirtió a la República Islámica de Irán de que el texto acordado “no es definitivo” y que él podría decidir en algún momento si “no le gusta”, y aseguró que si Teherán “no se comporta”, volverá a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

UN FONDO PRIVADO COMO INCENTIVO ECONÓMICO PARA ACABAR LA GUERRA

Una fuente anónima con conocimiento directo del acuerdo informó a Reuters que este fondo proviene del sector privado y que no funge como gasto público del gobierno estadounidense, representando un “incentivo económico” para llegar a un acuerdo final en los 60 días que durará el memorando de entendimiento.

Empresas de EU, de los estados árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África han acordado la financiación de dicho fondo, que se llamará Fondo de Reconstrucción y Desarrollo, informó la fuente anónima a Reuters.

El mecanismo prevé la obtención de préstamos, el establecimiento de líneas de crédito o la financiación directa de la reconstrucción de los lugares dañados durante la guerra, incluidas refinerías, aeropuertos y, en general, la infraestructura afectada por el conflicto.