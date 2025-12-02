El aeródromo de Parras de la Fuente será una inversión pública-privada: SEA

Serán 30 millones de pesos los que en una primera etapa se invertirán en la construcción del aeródromo de Parras de la Fuente, donde los recursos serán una combinación pública-privada, señaló el director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Oscar Pérez Benavides.

La construcción iniciará en febrero del próximo año, pero se reservó de momento el nombre de la empresa que participará en el proyecto toda vez que existe un acuerdo de confidencialidad hasta el inicio del aeródromo.

TE PUEDE INTERESAR: Entre atonía y estancamiento se mantiene la economía en México: IMEF

Por lo pronto, en febrero arrancan los trabajos de construcción del aeródromo y para ello, se ha tenido reuniones de coordinación con la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Economía, así como de Vinculación.

Indicó que en febrero empiezan el movimiento de tierras para iniciar con los trabajos del aeródromo.

De las características del aeródromo, el empresario comentó que iniciará con una pista de mil 200 metros, crecerá gradualmente y su reserva territorial será de hasta dos mil metros de longitud.

Asimismo el proyecto se incluirá en un Plan Maestro de Desarrollo para que se vaya respetando su infraestructura a un futuro y para ello, se coordinarán tanto con el Municipio como con los empresarios.

EN ENERO INICIAN OBRAS EN AEROPUERTO DE SALTILLO

Por otra parte, en el caso del Aeropuerto Internacional de Saltillo, indicó que en enero iniciarán las obras de adecuaciones, modernización y mejoramiento de infraestructura.

Indicó que se empezará con el tema de las plataformas, el reforzamiento del área comercial y también se realizarán en el edificio terminal; asimismo dejó claro que las obras nunca afectarán el servicio que da el aeropuerto.

En el caso de Viva Aerobús comentó que se tiene una gran respuesta por parte de los usuarios, hoy que se tienen 330 pasajeros diarios en promedio, por lo que se tiene muy buena respuesta y se mantienen los mismos horarios.

“Las condiciones climatológicas nos han dado la razón en este inicio de operaciones para tener la menos afectación posible en las operaciones y ahorita no hemos tenido ninguna sola afectación por el clima hasta el día de hoy y esperamos así seguir con este comportamiento de seguridad operacional”, indicó.

Asimismo comentó que ahorita no se estima tener ningún cambio de horario, sino seguir fortaleciendo el que se tiene actualmente para que los usuarios vayan tomando mucha mayor confianza en este vuelo que se tiene a la Ciudad de México y también el que ya se anunció de Saltillo y Cancún.