El oro rebota ante caída del dólar y de los bonos del Tesoro de EU

El oro repuntó, impulsado por un retroceso del dólar y de las rentabilidades de los bonos del Tesoro, lo que proporcionó cierto alivio al metal, aunque el entorno macroeconómico general sigue siendo una fuente de riesgos.

Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, expuso que el dólar se debilitó frente a las principales divisas tras una intervención japonesa en el mercado cambiario, mientras que la caída de los precios del petróleo y de las rentabilidades también ayudó a aliviar la presión sobre el oro.

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Resalto que en Estados Unidos, los datos publicados hoy mostraron que el PCE subyacente se situó en línea con las expectativas, desacelerándose respecto a lecturas anteriores, mientras que el crecimiento económico, aunque mejoró, quedó por debajo de lo previsto.

Las expectativas siguen apuntando a cautela, con tasas estables hasta finales del próximo año, aunque nuevos datos podrían modificar estas previsiones.

Además, tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo han señalado que la inflación impulsada por la energía, vinculada a las tensiones en Oriente Medio, podría requerir una política monetaria más restrictiva en los próximos meses. Los mercados ya están empezando a descontar subidas de tasas, lo que podría dibujar un entorno más desafiante para el oro.