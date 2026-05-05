El oro se estabiliza, pero persisten los riesgos por las tensiones en Oriente Medio

El oro mostró una recuperación moderada, estabilizándose tras la caída registrada ayer, a medida que los precios del petróleo y las rentabilidades retrocedieron por el conflicto con Irán.

El oro se estabilizó brevemente cerca de 4 mil 600 dólares por onza antes de caer por debajo de 4 mil 550 dólares debido a datos estadounidenses más fuertes y al aumento del petróleo.

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De acuerdo a Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el metal podría recuperar terreno adicional si las tensiones se reducen de forma más sostenida y disminuyen los temores inflacionarios.

Nuevas escaladas podrían impulsar los precios del petróleo, reforzando las presiones inflacionarias. Este factor continúa condicionando las expectativas de política monetaria.

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios este año, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra podrían avanzar con subidas de tasas.

Indicó que este entorno tiende a sostener las rentabilidades y a presionar a los activos sin rendimiento como el oro.