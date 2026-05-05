El oro se estabiliza, pero persisten los riesgos por las tensiones en Oriente Medio

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    El oro se estabiliza, pero persisten los riesgos por las tensiones en Oriente Medio
    Un entorno más calmado en Oriente Medio durante la jornada ayudó a reducir la presión sobre los mercados energéticos ESPECIAL.

Al momento los mercados siguen mostrando cautela tras los últimos incidentes en la región

El oro mostró una recuperación moderada, estabilizándose tras la caída registrada ayer, a medida que los precios del petróleo y las rentabilidades retrocedieron por el conflicto con Irán.

El oro se estabilizó brevemente cerca de 4 mil 600 dólares por onza antes de caer por debajo de 4 mil 550 dólares debido a datos estadounidenses más fuertes y al aumento del petróleo.

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De acuerdo a Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el metal podría recuperar terreno adicional si las tensiones se reducen de forma más sostenida y disminuyen los temores inflacionarios.

Nuevas escaladas podrían impulsar los precios del petróleo, reforzando las presiones inflacionarias. Este factor continúa condicionando las expectativas de política monetaria.

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios este año, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra podrían avanzar con subidas de tasas.

Indicó que este entorno tiende a sostener las rentabilidades y a presionar a los activos sin rendimiento como el oro.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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