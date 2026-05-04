México: Bajan confianza empresarial y pedidos manufactureros en abril de 2026

De esta manera, el ICE se sitúa, por 14 meses consecutivos, por debajo del umbral de los 50 puntos, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base a los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial .

Aunque en comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial en las empresarias en el sector manufacturero (ICE) presentó un avance en abril, en comparación anual experimentó un revés de 0.44 puntos a 47.86 puntos para acumular 23 disminuciones consecutivas en medio de la debilidad en cuatro de los cinco rubros que lo integran. Además, por cuarta vez consecutiva se registra que cae este indicador en el primer cuatrimestre de 2026.

Las partes de la situación económica presente del País y de la empresa disminuyeron 0.99 y 0.85 puntos en relación al mes de abril de 2025, respectivamente.

La situación económica futura del País y de la empresa cedieron 0.73 y 0.13 puntos, en ese orden. En tanto, tras 19 retrocesos en fila, en abril tuvo un respiro el momento adecuado para invertir, al subir 0.53 puntos en comparación anual.

Exclusivamente en abril de este año, el Indicador de Confianza Empresarial en las manufacturas (ICE) aumentó 0.14 puntos y cortó seis caídas al hilo, apoyado por los incrementos en cuatro de los cinco rubros que lo conforman.

PEDIDOS DEL SECTOR MANUFACTURERO CAEN

Por su parte, en México, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) descendió por tercera ocasión en fila en términos anuales, con un declive de 0.17 puntos en abril pasado a 50.55 puntos, ya que había registrado caídas anuales consecutivas en febrero (-0.5) y marzo (-0.1), a excepción de un aumento de 0.8 puntos en enero de 2026.

La variable del volumen esperado de producción cayó 5.05 puntos, la de niveles esperados de personal ocupado 0.65 y la de entrega esperada de insumos por parte de los proveedores 0.50 puntos.

El volumen esperado de pedidos aumentó 3.73 puntos respecto a abril de 2025 e inventarios de insumos 1.15.

En forma mensual, el IPM decreció 0.60 puntos respecto a marzo del presente año, afectado por las reducciones de 3.65 en volumen esperado de producción y niveles esperados de personal ocupado de 0.03 puntos.

Con respecto a las expectativas empresariales de las manufacturas, durante abril, el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) disminuyó 0.30 puntos a 50.14 frente a cambios mixtos entres sus componentes: la demanda nacional de sus productos y la capacidad de planta utilizada avanzaron 3.25 y 0.28 puntos en términos anuales, en ese orden.