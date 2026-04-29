El precio de la gasolina en EU alcanza nuevo récord; se sitúa en 4.23 dólares por galón

NUEVA YORK.-El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ⁠alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años, con un aumento de más del 40% desde que comenzó la guerra con Irán ⁠a fines de febrero, donde un nuevo récord la se situó en 4.23 dólares por galón (3.78 litros).

La guerra en Oriente Medio, que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha disparado los precios del petróleo.

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Motivo por el cual el crudo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, ha subido en el último mes un 6%, y esta mañana superaba los 100 dólares el barril apoyado también por la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPE+.

La retirada del país de estas alianzas petroleras se debió a las “perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, según la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

Asimismo fue en el mes de marzo, la producción de la OPEP se redujo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27.5% menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Mientras, el precio del petróleo brent ha subido un 9% este último mes, y esta mañana superaba los 115 dólares el barril ante un posible bloqueo prolongado del estrecho.

Los analistas de Bank of America señalan en un informe que recoge CNBC que, por ahora, solo los hogares de bajos ingresos están sufriendo un impacto significativo en sus presupuestos por el incremento del precio de la gasolina.

“Existe un riesgo mayor si el aumento de los precios de la gasolina y el petróleo se traslada a otros productos de primera necesidad, como los alimentos y los servicios públicos”.

Los precios se tomaron un respiro a principios de mes ante las esperanzas de que se reabra el estrecho de Ormuz.

Irán ha solicitado que se retire el bloqueo naval de EU en la vía martíma para poder reaperturar el estrecho del Ormuz. in embargo, los acuerdos entre ambos se ahn mantenido estancados.