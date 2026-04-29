Rial iraní cae a mínimo histórico mientras se mantiene la frágil tregua con EU e Israel

La cotización de la moneda comenzó a caer hace dos días. Expertos advierten que la caída del rial podría avivar aún más la inflación en un país donde muchos bienes importados —desde alimentos y medicinas hasta productos electrónicos y materias primas— se ven afectados por la cotización del dólar.

El rial se había mantenido estable durante las primeras semanas de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, en parte porque hubo poco comercio o importaciones que ingresaran al país.

El bloqueo naval de Estados Unidos durante el alto el fuego ha seguido aumentando la presión sobre la ya golpeada economía iraní, al recortar una fuente clave de ingresos del gobierno y de divisas fuertes al detener o interceptar envíos de petróleo.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el miércoles que su gobierno sigue adelante con los esfuerzos para ayudar a aliviar las tensiones entre Washington y Teherán tras una primera ronda de conversaciones directas el 11 de abril.

La última depreciación se produce meses después de que una crisis cambiaria ayudara a alimentar protestas en todo el país en enero. En ese momento, el rial se debilitó de alrededor de 1,4 millones a 1,6 millones por dólar en menos de una semana, lo que aumentó el malestar público por el alza de los precios y los temores sobre el futuro económico del país.

La economía de Irán ha enfrentado décadas de sanciones, una inflación crónica y una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio oficiales y los del mercado abierto.

Los precios de productos básicos del hogar ya habían estado subiendo antes de la última caída del rial, lo que aumentó la presión sobre las familias. En las últimas dos semanas, los compradores de bienes de primera necesidad se encontraron con alzas en la leche, el yogur, el aceite para cocinar, el pan, el arroz, el queso y los detergentes.

Los incrementos apuntan a una presión inflacionaria más amplia en la economía, impulsada por la incertidumbre, los cortes en el suministro, el alza de los costos de transporte y producción, y el impacto continuo del bloqueo de Estados Unidos. La última caída del rial podría incrementar la presión en los próximos días, particularmente sobre los bienes vinculados a las importaciones, el embalaje y las materias primas.