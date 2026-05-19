‘El próximo hito clave es la renegociación del T-MEC’: Morgan Stanley y el potencial económico de México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    ‘El próximo hito clave es la renegociación del T-MEC’: Morgan Stanley y el potencial económico de México
    Morgan Stanley es una multinacional financiera estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversión y agente de bolsa. Su sede central está en Nueva York. VANGUARDIA

La Banca también insistió que la posible fortaleza de la economía interna mexicana tiene oportunidades en el ‘Plan México’ y el fomento de inversiones privadas

Con la frase “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” es como empieza el análisis de Eric Carlson, portafolio manager y director de renta variable para mercados emergentes de Morgan Stanley, y Ravi Jain, director ejecutivo de renta variable para mercados emergentes, al observar las posibilidades económicas que tiene México en tanto a la renegociación del T-MEC, el “Plan México” y el fomento de inversiones privadas.

Los representantes de la multinacional financiera en un viaje reciente que hicieron en abril de 2026 a territorio mexicano observaron que el comercio internacional con Estados Unidos “no es el único tema importante que impulsa las perspectivas para México” —resaltando que han crecido de 150 mil millones de dólares (mdd) en 2021 a 535 mil mdd en 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/casi-el-80-de-los-negocios-familiares-percibieron-menor-afluencia-y-ventas-que-el-ano-pasado-FN20780423

Una de las oportunidades económicas para México es “la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para julio de 2026, con discusiones que avanzan en materia de reglas de origen, alineación arancelaria y minerales críticos” que, según Morgan Stanley, parece “constructivo” el panorama de las negociaciones entre los tres países. “El próximo hito clave es la renegociación” del T-MEC, declaró la multinacional financiera Morgan Stanley.

Según el análisis de esta banca de inversión, el contraste entre la economía internacional mexicana con la economía interna se debe a “‘acciones políticas de despedida’ dejadas por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, precisamente a un déficit presupuestario de 5% por gastos en proyectos como el ferrocarril Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como las reformas sobre el poder judicial que debilitaron la confianza empresarial y la inversión privada.

Sin embargo, Morgan Stanley reconoció que la presidenta, Claudia Sheinbaum, “ha sido hábil al trabajar con Washington, abordando proactivamente los problemas de seguridad y colaborando con éxito con el sector privado. Durante nuestro viaje, directores ejecutivos (CEOs) de diversos sectores destacaron su disposición para escuchar y trabajar con el sector privado”.

Destacaron que el programa emblema de la presidenta, el “Plan México”, buscará aumentar de 22% a 28% del Producto Interno Bruto (PIB) las inversiones públicas-privadas, con la creación de 1.5 millones de empleos formales en “manufactura especializada y sectores estratégicos” —como en electrónica. “El Plan México es un paso en la dirección correcta”, declararon Carlson y Jain de Morgan Stanley.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-morenistas-laguneros-alistan-desbandada-al-pri-ante-nepotismo-IN20783193

Concluyeron que con los altos niveles de aprobación de la presidenta —actualmente alrededor del 70%—, un distanciamiento del “enfoque de su predecesor”, así como las “reformas necesarias por el lado de la oferta para liberar la inversión”. México “puede convertirse en mucho más que el mayor socio comercial de los Estados Unidos; México puede alcanzar plenamente su propio potencial económico”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Inversiones
Comercio Internacional

Localizaciones


Estados Unidos
México

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marcaje histórico a España

Marcaje histórico a España
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
El hombre presentó múltiples lesiones

Hombre es atacado por jauría de perros, en Saltillo
El cuerpo de la víctima fue cubierto por una cobija.

Joven pierde la vida aplastado por durmientes, en Ramos Arizpe
Saraperos busca mejorar su rendimiento ofensivo y aprovechar la localía para intentar cambiar el rumbo de su temporada.

Clásico del Norte: Saraperos y Sultanes abren serie este martes en Saltillo
Aplazan juicio de Joaquín Guzmán López

Aplazan juicio de Joaquín Guzmán López hasta el 31 de agosto

No obstante, advirtió de que ha ordenado a los mandos militares estar ‘preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable’.

Trump suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes