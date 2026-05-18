Casi el 80% de los negocios familiares percibieron menor afluencia y ventas que el año pasado

De acuerdo a un sondeo realizado por Concanaco entre dueñas y dueños de negocios familiares, un 79.3% percibió ventas y afluencia menores que el año pasado según lo que respondieron en la encuesta.

Lo anterior según los resultados del sondeo de percepción con participación voluntaria de dueñas y dueños de negocios familiares en el canal de líderes de Concanaco Servytur, en el cual participaron 242 líderes.

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Otros resultados que arrojó dicho sondeo es que un 9.5% reportó ventas y afluencia mejores que el año pasado, asimismo un 11.2% señaló ventas y afluencia menores que el año pasado.

La consulta destacan que se levantó en un canal de aproximadamente 1,536 líderes empresariales. Al corte participaron 242 personas, equivalente al 16.1% del grupo.

Fue un sondeo de percepción empresarial voluntario realizado vía WhatsApp; por ello, los resultados reflejan del pulso de quienes participaron, no una encuesta probabilística.