‘El resico no es un remedio para todos’; se debe tener precaución señalan

Especialistas en el tema afirman que se debe realizar un análisis particular para ver si conviene o no a las personas

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es un buen concepto y permite la simplificación fiscal, pero no es para todos, ni es una “panacea”, consideraron fiscalistas y economistas.

El director de Saltillo Asesores, Jorge Ayax Cabello Hernández, señaló que puede ser una buena opción, pero tampoco es la panacea y se debe realizar un análisis particular para ver si conviene o no, pues, aunque hay la posibilidad de que se pueda disminuir la carga fiscal, no aplica a todos los casos.

“Simplemente el hecho de pagar personas físicas un impuesto sobre ingresos brutos sin deducciones, esto puede perjudicar a alguien que está empezando, que tiene muchos gastos o está invirtiendo y que todavía no llega a su punto de equilibrio, esto le puede salir muy caro”, dijo.

Por ello, añadió que hay beneficios como la simplificación fiscal en cuanto a trámites, realizar la actividad sin presentar declaraciones de manera general o incluso pagar un impuesto menor al que se paga ahorita, pero esto último se da en algunos casos y no se puede generalizar.

Mientras que Agustín López Barrón, socio director del despacho López y Asociados, coincidió en apuntar que es un régimen opcional, el cual puede ser atractivo para algunos contribuyentes, pero no para todos, es ahí donde se debe tener precaución.

De acuerdo con disposiciones transitorias de la iniciativa de reforma propuesta, aquellos contribuyentes que se hayan inscrito en el RFC durante 2019, 2020 y 2021 se considerara como si hubieran ejercido la opción, salvo que manifiesten su intención expresa de abandonar el mismo.

“Es aquí donde se debe tener especial cuidado, ya que para estos contribuyentes que recién se registraron en el RFC, la autoridad los estaría trasladando al RESICO de forma automática, y aquellos a quienes no les convenga este cambio deberán presentar un aviso manifestando su salida del Régimen”, dijo.

También comentó que con el RESICO hay simplificación administrativa para efectos del ISR, lo que beneficia enormemente a sectores como el médico, toda vez que muchos de ellos trabajan de forma particular, sin embargo, si forman parte de una sociedad anónima o civil no van a poder tener acceso a ese beneficio.

Por su parte, el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS), Antonio Serrano Camarena, dijo que difícilmente un esquema de este tipo tendrá éxito, en el pasado se tuvieron otros esquemas iguales que fracasaron y por ello, consideró que es casi seguro que fracasará.

Si bien reconoció que la intención y modelo del Régimen Simplificado de Confianza es bueno, añadió que de acuerdo al a experiencia de esquemas similares en el pasado, no hay el incentivo para que todos puedan moverse a ese esquema, sobre todo los informales.