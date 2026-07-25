El reto oculto del nearshoring: dar soporte interno a miles de nuevos empleados

Coahuila se ha convertido en uno de los grandes ganadores de la relocalización industrial, y las cifras lo confirman. De acuerdo con un reporte de El Financiero elaborado con datos de la Secretaría de Economía, tan solo en el primer trimestre de 2025 se concretaron en el estado cuatro proyectos de inversión extranjera directa ligados a autopartes por un valor conjunto de 76.2 millones de dólares, con la creación inmediata de 2,350 empleos formales y alrededor de 60 proyectos más en negociación.

Cada semana llega una nueva noticia sobre inversiones en el norte de México. Una planta de autopartes en Ramos Arizpe, una línea de refrigeradores que se traslada desde otro estado, un proveedor asiático que instala su primera operación en América Latina.

El fenómeno tampoco es exclusivo de Coahuila. Según el análisis publicado por el IMEF , México registró 40,906 millones de dólares de inversión extranjera directa entre enero y septiembre de 2025, un máximo histórico para ese periodo.

Detrás de cada anuncio hay contrataciones masivas. Cientos o miles de operadores, técnicos, supervisores e ingenieros que se incorporan a una empresa en cuestión de meses.

Y ahí aparece un reto del que casi nadie habla. Cuando una planta contrata a 2,000 personas en un año, el área de recursos humanos y el departamento de sistemas reciben una avalancha de solicitudes internas que crece al mismo ritmo que la nómina. Altas en el seguro social, credenciales de acceso, uniformes y equipo de protección, dudas sobre percepciones y deducciones, solicitudes de vacaciones, contraseñas olvidadas, equipos de cómputo que fallan en la línea de producción.

Cada nuevo empleado genera decenas de trámites durante sus primeras semanas, y cada trámite que se atora retrasa el momento en que esa persona empieza a producir de verdad. En muchas empresas de la región ese soporte interno todavía se gestiona por correo, por grupos de WhatsApp o directamente en la ventanilla de recursos humanos. El resultado es predecible: solicitudes que se pierden, respuestas duplicadas, empleados que no saben a quién dirigirse y jefes de área que terminan haciendo de mesa de ayuda improvisada.

El costo de esa fricción es real. El informe de tendencias globales de capital humano 2025 de Deloitte , basado en encuestas a casi 10,000 líderes empresariales y de recursos humanos en 93 países, encontró que los gerentes dedican el 40 por ciento de su tiempo a tareas administrativas y resolución de problemas, mientras que apenas el 13 por ciento se destina a desarrollar a sus equipos.

La respuesta que están adoptando las organizaciones con crecimientos acelerados es tratar al empleado con la misma lógica con la que se atiende a un cliente. Las plataformas de servicio al empleado impulsado por IA reúnen en un solo punto de entrada todas las solicitudes internas, con agentes automatizados que resuelven las preguntas más frecuentes al instante, seguimiento del estado de cada caso y una base de conocimientos disponible las 24 horas.

Ese modelo permite que el equipo de recursos humanos absorba el volumen de una contratación masiva sin multiplicar su plantilla administrativa, porque la duda de nómina que antes requería una visita a la ventanilla ahora se responde sola, y el caso que sí necesita a una persona llega ordenado, clasificado y con contexto.

El área de tecnología enfrenta una presión similar. Una planta nueva implica redes, servidores, terminales de piso, sistemas de manufactura y cientos de cuentas de usuario que deben crearse, mantenerse y protegerse, y una plataforma ITSM ordena ese trabajo con catálogos de servicios y priorización de incidentes, de modo que una falla en un equipo crítico no compita en la misma bandeja de entrada con la solicitud de un mouse nuevo.

Los beneficios van más allá del orden operativo. La industria manufacturera del norte del país convive desde hace años con tasas de rotación elevadas, y la experiencia de los primeros meses pesa mucho en la decisión de quedarse o irse. Un proceso de incorporación ágil, donde el trabajador recibe su equipo a tiempo, entiende su recibo de nómina y obtiene respuestas rápidas, comunica algo importante: que la empresa funciona bien por dentro. Lo contrario también se nota, y se comenta en el piso de producción y entre conocidos que evalúan dónde emplearse.

El nearshoring suele discutirse en términos de parques industriales, energía, aduanas y talento disponible. Todo eso importa. Pero la competitividad de una planta también se juega en algo menos visible: qué tan rápido y qué tan bien resuelve las necesidades de su propia gente. Las empresas que llegan a Coahuila y al resto del norte de México van a competir por los mismos trabajadores calificados, y las que inviertan en su infraestructura de soporte interno desde el primer día tendrán una ventaja que no aparece en ningún anuncio de inversión, pero que se refleja todos los meses en la productividad y en la permanencia de su personal.