$!¿Quién puede vivir del arte en Saltillo? Agentes culturales exponen la urgencia de mejorar las condiciones para artistas

Hay una advertencia popularmente conocida que se dice cuando alguien es creador artístico: “morirás de hambre”. Tal vez es fácil caer en el pesimismo, pero cómo no hacerlo cuando no hay oportunidades. En opinión de Alejandro Pérez Cervantes, profesor y escritor, el apoyo cultural ha disminuido en los últimos años a nivel estatal. Un ejemplo de ello es la suspensión de las convocatorias del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA) hace unos años, aunque actualmente se reactivó. A esto se le suma “el desmantelamiento de las galerías públicas [...], la falta de visión en muchas de las personas que toman las decisiones a nivel de políticas públicas [...], la falta de descentralización de estas actividades”. Entre otros problemas, el escritor encontró que en el centro histórico sucede una privatización cultural en la que la oferta se ha estado generando a partir de negocios y empresas de giro cultural, como lo son restaurantes y bares que dan espacio a exposiciones.

¿CUÁL ES LA ACCIÓN MÁS URGENTE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ARTISTAS Y LA CULTURA EN SALTILLO? VANGUARDIA, con apoyo de creadores y promotores culturales, identificó algunas de las gestiones más urgentes para afrontar los principales retos de artistas en Saltillo. 1. Políticas públicas Sergio Castillo, activista cultural, indicó que el Instituto Municipal de Cultura y la Secretaría de Cultura son fundamentales para hacer un cambio. En opinión del experto, estas instituciones deben centrarse en el desarrollo y ejecución de políticas públicas profundas, especialmente en los barrios, colonias y ejidos. “Sus recursos económicos y humanos tendrían que volcarse en la provisión y preparación de un ejército de facilitadores culturales que conecten el arte, el patrimonio y el conocimiento con la comunidad, con el único y gran fin de crear reflexión, pensamiento crítico y participación activa para construir la ciudadanía”, comentó. Si esto se llevara a cabo, Castillo considera que artistas tendrían trabajo de forma habitual.

Por su parte, la cineasta Patricia Carrillo indicó que, además de definir las políticas públicas, se deben transparentar los fondos destinados al desarrollo cultural, además de delinear los programas para el desarrollo integral. 2. Remuneración “No vivimos de promoción ni de proyección”, declaró la artista Natalia Alejandrina Blanco. La creadora denunció que las exposiciones de artes visuales dentro de eventos culturales del gobierno no cuentan con apoyo monetario, honorarios ni viáticos. Señaló que, por el contrario, sí hay presupuesto para invitar a artistas nacionales e internacionales que no necesariamente pasan por un filtro de convocatorias, como sucede con el talento local. 3. Dignificar espacios y optimizar la comunicación Patricia Carrillo reiteró que hace falta dignificar los espacios que se usan para las actividades culturales, priorizando la calidad ante la cantidad, opinión que también comparte George González, colaborador de Radio-Imagina, quien también aconsejó eliminar el papeleo burocrático que tanto afecta a la comunidad cultural, específicamente al gremio independiente: “tardan meses en siquiera leer y responder a alguna iniciativa que no sea la de la agenda cultural en turno”, comentó.

4. Diversidad e inclusión Una de las peticiones más compartidas por las y los expertos consultados, es dejar de favorecer a las mismas personas y, por el contrario, incentivar a los talentos nuevos que empiezan a explorar este universo. De la misma forma, se ha pedido impulsar proyectos de las diferentes disciplinas: música, arte visual, teatro, escritura, danza, entre otras. Para ello, se propone un programa sólido, estructurado, integral y equilibrado, que contribuiría al desarrollo y fortalecimiento de todos los tipos de artes. “Ese programa debería poner énfasis en fomentar la creación, la producción y la proyección de obras de diferentes artistas, en el marco de una estrategia permanente de extensión y descentralización que garantice el acceso a la cultura en todos los sectores sociales”, manifestó Gustavo García, director de escena. Mientras, George González agregó que el fomento de todas las esferas artísticas y culturales debe ser sin fines de lucro y sin intervención de políticos en turno. El escritor y periodista Christian Luna expuso que existe un “cuello de botella” entre la cantidad de artistas locales y las verdaderas posibilidades de desarrollar su talento: “Prevalecen las reuniones a puerta cerrada entre quienes han acaparado el poder cultural de la ciudad: ahí se decide quién avanza y quién no, favoreciendo lealtades políticas en lugar del talento real”.