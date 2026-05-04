El sector privado reduce al 1.35% el pronóstico de crecimiento de México para 2026

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    El sector privado reduce al 1.35% el pronóstico de crecimiento de México para 2026
    Para 2027, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 18.55 unidades por dólar, menor al estimado de 18.65 del mes anterior.
EFE
por EFE

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Esta previsión llega después de que la tasa de inflación bajara al 3.2% en abril

CDMX.- Especialistas del sector privado redujeron al 1.35% el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1.44%, según indicó este lunes la cuarta encuesta mensual del año del Banco de México (Banxico).

No obstante, la previsión para 2027 se elevó para quedar en el 1.82% tras una estimación anterior del 1.79%, de acuerdo con la media de los 43 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central, entre el 20 y el 28 de abril.

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Estas proyecciones se difunden tras revelarse una caída del 0.8% del PIB de México en el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance de 0.2%.

Por otro lado, los expertos empeoraron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 4.37% desde una previa del 4.22%.

Para 2027, los especialistas mantuvieron la proyección de la inflación en el 3.82%, igual que el mes anterior, aunque aún por encima de la meta del 3% del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza (39%), las condiciones económicas externas (29%) y las condiciones internas (22%).

Mientras que a nivel particular resaltaron la inseguridad pública (17%), la política sobre comercio exterior (14%), la ausencia de un cambio estructural en México (9%), la inestabilidad política internacional (7%) y la corrupción (7%).

Los analistas mejoraron levemente la perspectiva del tipo de cambio al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2026 en 18,02 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 18.11 pesos por dólar.

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