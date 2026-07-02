El T-MEC no ha terminado, continúa vigente mientras avanza negociación: AIERA

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos, señaló que el T-MEC no ha terminado, solo no se renovará por 16 años más, motivo por el cual resaltó la importancia desarrollar nuevos proveedores.

Lo anterior fue manifestado tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no extender por ahora el tratado por otros 16 años.

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Indicó que esto da inicio al proceso de revisión previsto en el acuerdo, por lo que el tratado continúa vigente mientras avanzan las negociaciones.

"Desde AIERA consideramos que debemos actuar con cautela. Es cierto que las recientes declaraciones generan incertidumbre para algunas decisiones de inversión; sin embargo, la industria ha demostrado el último año que tiene la capacidad de adaptarse a un entorno complejo. No estamos en nuestro mejor momento, pero contamos con una base industrial sólida, resiliente y altamente integrada con Norteamérica", aseguró.

Destacó que es probable que las reglas de contenido regional puedan endurecerse y eso abre la posibilidad de fortalecer la proveeduría local, generar mayor valor agregado en la región.

Este proceso también representa una oportunidad de desarrollar nuevos proveedores, aunque requiere tiempo, inversión y trabajo conjunto. Se necesita una estrategia que involucre a la industria, al empresario local, a las instituciones públicas y de gobierno, para desarrollar empresas cada vez más competitivas.

Finalmente externo que es fundamental fortalecer los programas de “Desarrollo de Proveedores” dentro de las grandes empresas, acompañado y capacitando a las PyMEs locales para que puedan cumplir con los estándares que exige la industria global. De la misma manera, será importante impulsar incentivos y programas públicos que aceleren su integración a las cadenas de suministro.