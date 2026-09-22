Empresas que usan IA en México no reportan cambios en sus plantillas laborales en los últimos tres años

Con base al Reporte sobre las Empresas Regionales de abril - junio 2026 del Banxico, se identificó que el 67.5% de los encuestados (empresas de más de 100 trabajadores) no vieron cambios en su plantilla laboral en los últimos tres años; mientras que el 19.6% sí identificaron un impacto positivo, pues se incrementaron puestos de trabajo, el 12.9% restante presenció la reducción de trabajadores.

El Banco de México (Banxico) reveló que la mayoría de la opinión empresarial sobre la adopción de modelos de inteligencia artificial en sus procesos productivos no ha tenido un impacto significativo en los últimos tres años (2023-2026), en cuanto al incremento o reducción del número de trabajadores y de ventas.

El porcentaje de empresas y sus expectativas sobre la IA y el trabajo cambió con respecto a los próximos tres años. Los encuestados que esperan un impacto negativo aumentaron a 20.5%. Asimismo, las empresas que esperan un impacto positivo en el siguiente trienio se incrementaron a 32.7%. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados, el 46.8%, esperan un impacto no significativo.

EMPRESARIOS ESPERAN QUE LAS VENTAS CREZCAN SI ADOPTAN LA IA EN SUS PROCESOS

A la pregunta sobre si se ha observado un incremento en las ventas o ingresos brutos por trabajador en los últimos tres años, más de la mitad de las empresas encuestadas (57.3%) contestó que no han presenciado un impacto significativo. El 39.1% de los encuestados afirmaron un impacto positivo y solo 3.6% identificaron una reducción en sus ventas o ingresos brutos por trabajador.

En cambio, la expectativa de la mayoría (60.2%) de los encuestados a tres años, en el año 2029 es de que se incrementen las ventas o ingresos brutos por trabajador. El 36.3% esperará que no haya impactos significativos y el 3.5% espera que reduzca las ventas de las empresas encuestadas, reportó Banxico.

ADOPCIÓN DE LA IA POR EMPRESAS EN MÉXICO SE DUPLICA

Banxico identificó que a nivel nacional la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas encuestadas ha aumentado desde septiembre del año 2025 hasta junio de 2026, pasó de 24.3 a 48.5%, duplicando la proporción en menos de un año.