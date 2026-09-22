Empresas que usan IA en México no reportan cambios en sus plantillas laborales en los últimos tres años

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    Empresas que usan IA en México no reportan cambios en sus plantillas laborales en los últimos tres años
    La adopción a nivel nacional de la inteligencia artificial pasó de 24.3 a 48.5% en menos de un año (septiembre 2025 a junio 2026). VANGUARDIA

El Reporte de Banxico sobre las Empresas Regionales del 2T de 2026 identificó que 67.5% de los encuestados no han presenciado un impacto significativo sobre sus trabajadores

El Banco de México (Banxico) reveló que la mayoría de la opinión empresarial sobre la adopción de modelos de inteligencia artificial en sus procesos productivos no ha tenido un impacto significativo en los últimos tres años (2023-2026), en cuanto al incremento o reducción del número de trabajadores y de ventas.

Con base al Reporte sobre las Empresas Regionales de abril - junio 2026 del Banxico, se identificó que el 67.5% de los encuestados (empresas de más de 100 trabajadores) no vieron cambios en su plantilla laboral en los últimos tres años; mientras que el 19.6% sí identificaron un impacto positivo, pues se incrementaron puestos de trabajo, el 12.9% restante presenció la reducción de trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/compiten-china-y-eu-por-el-dominio-de-ia-pero-comparten-inquietudes-sobre-seguridad-BE23635037

El porcentaje de empresas y sus expectativas sobre la IA y el trabajo cambió con respecto a los próximos tres años. Los encuestados que esperan un impacto negativo aumentaron a 20.5%. Asimismo, las empresas que esperan un impacto positivo en el siguiente trienio se incrementaron a 32.7%. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados, el 46.8%, esperan un impacto no significativo.

EMPRESARIOS ESPERAN QUE LAS VENTAS CREZCAN SI ADOPTAN LA IA EN SUS PROCESOS

A la pregunta sobre si se ha observado un incremento en las ventas o ingresos brutos por trabajador en los últimos tres años, más de la mitad de las empresas encuestadas (57.3%) contestó que no han presenciado un impacto significativo. El 39.1% de los encuestados afirmaron un impacto positivo y solo 3.6% identificaron una reducción en sus ventas o ingresos brutos por trabajador.

En cambio, la expectativa de la mayoría (60.2%) de los encuestados a tres años, en el año 2029 es de que se incrementen las ventas o ingresos brutos por trabajador. El 36.3% esperará que no haya impactos significativos y el 3.5% espera que reduzca las ventas de las empresas encuestadas, reportó Banxico.

ADOPCIÓN DE LA IA POR EMPRESAS EN MÉXICO SE DUPLICA

Banxico identificó que a nivel nacional la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas encuestadas ha aumentado desde septiembre del año 2025 hasta junio de 2026, pasó de 24.3 a 48.5%, duplicando la proporción en menos de un año.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cartones/ia-para-servir-a-nuestra-inteligencia-PG23618610

Esta tendencia ascendente se mantuvo ante lo que se espera en los próximos tres años, pues el porcentaje de empresas encuestadas que adoptarán el uso de la IA en sus procesos sería el 64.8%.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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