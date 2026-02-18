Así será la evolución el trabajo en el futuro cercano

ESPAÑA- El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes, y el trabajo es uno de los ámbitos donde ese cambio se manifiesta con más intensidad y mayores repercusiones en nuestra vida diaria. “En 2026, las empresas se enfocarán más que nunca en sus empleados, como su principal activo y como una inversión estratégica, mientras que ganarán protagonismo la productividad, la rentabilidad y el bienestar de los equipos humanos”, según presagian los conocedores del mercado laboral. TE PUEDE INTERESAR: Minimalismo profesional, conoce cuál es la filosofía de la generación Z Dentro de esta tendencia, se consolidará el modelo híbrido (unos días con presencia en la oficina, y otros en remoto o teletrabajo) y flexible en lo referente al lugar dónde se trabaja, según IWG, plataforma mundial especializada en nuevos espacios de trabajo. PERFIL DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL “Las mejoras continuas en la tecnología, incluida la IA y los nuevos enfoques de formación y desarrollo, serán impulsores clave de la productividad, el compromiso y la fidelización de los empleados”, según presagia Mark Dixon, fundador y director ejecutivo de IWG. Esta evolución “permitirá a las empresas crear una fuerza laboral y un entorno de trabajo preparados para el futuro y que impulsen el crecimiento del negocio”, según Dixon. Para este especialista “seguiremos observando un cambio fundamental en la geografía del trabajo, cuyo centro de gravedad continuará desplazándose hacia las comunidades locales y los nuevos formatos de espacios de trabajo”. “Los notables avances en las tecnologías ‘en la nube’, el análisis de datos y los programas informáticos para videoconferencia, esenciales para posibilitar un trabajo híbrido eficaz, hacen que los trabajadores ya no necesiten desplazarse largas distancias a diario”, de acuerdo con este experto. “Las innovaciones tecnológicas continuarán avanzando en los próximos años y reforzarán y potenciarán la flexibilidad en cuanto a la ubicación del lugar donde se trabaja”, enfatiza Dixon.

En el caso concreto de IWG "la creciente demanda de un trabajo más localizado ha llevado a que la mayoría de los nuevos centros que está abriendo esta compañía se sitúen en el corazón de las comunidades locales, en suburbios y zonas rurales, permitiendo a muchas personas en todo el mundo decir adiós a los largos desplazamientos diarios", recalca Dixon. "La realidad es que la productividad y el compromiso de los empleados con la empresa, así como la atracción y retención de talentos, dependen cada vez más de cómo, cuándo y con quién se colabora, y no tanto del lugar físico en el que se trabaja", explican desde IWG, que describe a continuación, las principales tendencias que marcarán el futuro del trabajo en 2026. LA IA, NUEVA COMPAÑERA DE TRABAJO La IA se integrará de forma habitual en el día a día de los equipos de trabajo híbrido, como un 'copiloto' laboral permitiendo automatizar tareas administrativas, optimizar agendas y facilitar el acceso al conocimiento, liberando tiempo para el trabajo creativo y la toma de decisiones, según IWG. Adelantan que este cambio está impulsado por la colaboración intergeneracional, ya que la mayoría de los empleados de la generación Z ya están ayudando a compañeros de mayor edad a utilizar esta tecnología, lo que ha incrementado la productividad y ha abierto nuevas oportunidades de negocio REDES DE OFICINAS EN VEZ DE UNA CENTRAL ÚNICA Las empresas están adoptando modelos de trabajo híbrido más estructurados y descentralizados, y "en lugar de exigir la presencialidad en una única sede central, los empleados podrán trabajar desde distintas oficinas cercanas a su lugar de residencia o desde redes de espacios flexibles", adelantan. Estas redes de espacios de trabajo ofrecerán una experiencia cercana a la de un 'hotel boutique', incluyendo servicios de conserjería, propuestas gastronómicas de calidad y un diseño sensorial orientado a que el empleado se sienta a gusto, integrando trabajo, socialización y bienestar, enfatizan.

Destacan que este enfoque reduce los desplazamientos innecesarios, mejora la conciliación de la vida laboral y personal y refuerza el compromiso de los equipos humanos, sin renunciar a la colaboración presencial cuando es necesaria. CERTIFICACIONES EN APTITUDES ESPECÍFICAS, EN AUGE Según IWG, en el futuro cercano “las trayectorias profesionales estarán cada vez más definidas por las habilidades que por los títulos académicos, y los trabajadores híbridos tenderán a acumular microcertificaciones (credenciales breves y centradas en competencias específicas), en vez de depender exclusivamente de titulaciones tradicionales o evaluaciones anuales.