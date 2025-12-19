En octubre, cae 14 por ciento valor de producción anual de empresas constructoras en México: Inegi

Dinero
/ 19 diciembre 2025
    En octubre, cae 14 por ciento valor de producción anual de empresas constructoras en México: Inegi
    Se observó una tendencia negativa en todos los meses de 2025 ante variaciones porcentuales negativas en todos los meses hasta octubre. ARCHIVO

El análisis del sector construcción también registró un decrecimiento anual en el personal ocupado y en las horas trabajadas; hubo un aumento anual de los sueldos

El valor de producción de las empresas constructoras cayó un 14 por ciento en octubre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos mensuales reportó un incremento de 0.1 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Inegi, el sector construcción ha registrado una serie de decrecimientos en el valor de producción a lo largo de todo 2025 con respecto a 2024.

El mes con la mayor variación porcentual negativa del valor de producción de este sector fue enero de 2025 con un porcentaje de (-) 19.3 por ciento.

VARIACIONES NEGATIVAS EN PERSONAL OCUPADO

Una tendencia similar se observó en la variación anual del personal ocupado por empresas constructoras, pues en octubre de 2025 hubo un decrecimiento del 6.8 por ciento, con respecto al año pasado.

Todas las variaciones porcentuales de enero a octubre de 2025 han sido negativas, siendo mayo el mes más bajo con un porcentaje de 11.8 por ciento.

Las horas trabajadas también decrecieron un 1 por ciento con respecto a 2024 y todas las variaciones porcentuales con respecto al año anterior son negativas.

SUBEN SUELDOS MEDIOS REALES

En octubre de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas fueron mayores al 0.4 por ciento y aumentaron anualmente al 3 por ciento con respecto a 2024.

A diferencia de las variables anteriores, los sueldos y salarios de las empresas constructoras han presentado variaciones porcentuales positivas y negativas en 2025 con respecto al periodo anterior.

Temas


Producción
Economía
industria de la construcción

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

