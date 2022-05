‘Encierro de China le pega a México’, asevera Tatiana Clouthier

CDMX.- El confinamiento que se registra en diversas ciudades de China impacta ya a México, al presentarse retrasos en la llegada de suministros, reconoció la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Ante esa situación, dijo, pueden tomarse alternativas como buscar otros proveedores e incrementar el contenido nacional de los productos.

En entrevista, la secretaria expuso que a la fecha no se puede hablar de escasez por el confinamiento chino, sino de retrasos en los tiempos de entregas, aunque no puede descartarse que haya falta de componentes.

“Ya empezó el impacto, ahora que ellos (los chinos) cerraron otra vez y luego de que se complicó de alguna manera con el tema de la guerra en Ucrania. Fue coincidente el tiempo en que empezaron, vinieron dos ingredientes adicionales”, explicó.

Dijo que hay presiones para las cadenas de producción en el país, considerando que hay una demora de 60 días para traer insumos de Asia a México.

Sin embargo, aclaró que la situación se puede describir como “problemas de suministro; no me gustaría hablar de escasez, pero no quiere decir que no pueda pasar”.

Además, agregó, hay empresarios que diversifican su oferta de productos al no tener necesariamente el bien que se les pide. Por ejemplo, hay fabricantes de telas que no pueden ofrecer cierto diseño y tienen que proponer otro.

Sin embargo, agregó que, ante esa situación, “quedan alternativas como aumento de contenido nacional y buscar encadenamientos nuevos”.

Desde mediados de abril se registra un nuevo confinamiento en China ante los brotes de COVID-19, lo que significó el cierre de puertos y de ciudades como Shanghái, productoras principales de insumos industriales.