Dinero
/ 23 enero 2026
    Entre híbridos y eléctricos, se vendieron más de 400 vehículos en Coahuila
    Fue hace unos días que se informó que Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre. FOTO: ESPECIAL.

Cabe destacar que el Top Ten de ventas estuvo liderado por la Ciudad de México con 4 mil 12 unidades y el Estado de México con 2 mil 236

En diciembre en Coahuila se vendieron 404 vehículos híbridos y eléctricos, lo que ubicó ese mes a la entidad en el lugar número 11 en ventas durante el último mes de 2025.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, del total de unidades que se vendieron ese mes en Coahuila un total de 322 vehículos fueron híbridos, así como 63 híbridos plugin y 19 eléctricos.

A nivel nacional en diciembre 2024 fueron 17,095 unidades y de ellas, vehículos híbridos fueron 12,615 unidades, le siguen los híbridos plugin con 2,554 unidades y los vehículos eléctricos con 1,926 unidades.

El Top Ten en ventas ese mes estuvo liderado por la CDMX con 4,012 unidades, Edomex 2,236, Nuevo León 1,755, Jalisco 1,444, Guanajuato 656 unidades, Puebla 621, Sinaloa 561, Veracruz 526, Yucatán 467 y Querétaro 465 unidades.

