El tabaco se encareció 12.22 por ciento en los primeros días de 2026 por cambios en el IEPS

Los cigarrillos aumentaron 12.22 por ciento en los primeros quince días de enero 2026, ocasionando una incidencia quincenal del 0.080 por ciento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la más alta de las incidencias en este indicador, con base al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Este aumento en el precio de los cigarrillos —hechos en México o importados— se debió a que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentó de 160 a 200 por ciento sobre “Tabacos labrados y otros”.

También cambió el IEPS sobre puros y tabacos (de 160 a 200 por ciento), hechos enteramente a mano (de 30.4 a 32 por ciento) y “otros productos que contengan nicotina” (100 por ciento).

En el caso de los cigarros, el IEPS en México es un impuesto “híbrido” porque no elige entre la unidad o el precio, sino que aplica ambos: un monto fijo de 0.8516 pesos por cigarro y una tasa del 200 por ciento sobre el valor del producto final.

Si una hipotética cajetilla que tiene un precio base (antes de impuestos) de $20.00 pesos:

- IEPS por unidad (20 cigarros por 0.8516): +17.03 pesos

- IEPS por precio (200 por ciento de 20 pesos): +40.00 pesos

- Subtotal con IEPS: 77.03 pesos

- IVA (16 por ciento sobre el subtotal): +12.32 pesos

Precio final al consumidor = 89.35 pesos

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se aplica sobre la gasolina y diésel; bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas refrescantes; tabaco; juegos y sorteos y telecomunicaciones.

“El incremento del IEPS busca reducir el consumo de tabaco para, por un lado, reducir las enfermedades ligadas a su consumo y, por otro, disminuir el gasto canalizado para atenderlas, a medida que la demanda del producto baja”, señaló El Economista.