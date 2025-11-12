Entregan galardón Ejecutivo del Año ARHCOS 2025; lo recibe Sonia Evangelina Guzmán Butrón

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste entregó el galardón Ejecutivo del Año ARHCOS 2025 a Sonia Evangelina Guzmán Butrón de la empresa Magna Formex.

Este es un reconocimiento que destaca la trayectoria, el compromiso y el liderazgo de los profesionales que han marcado una diferencia en el ámbito de Recursos Humanos en la región.

En el caso de Guzmán Butrón destacaron que su carrera de más de 30 años refleja excelencia, vocación de servicio y un profundo compromiso con el desarrollo humano y organizacional.

Asimismo es la líder del Comité de Compensaciones de ARHCOS, donde ha demostrado una participación activa y un genuino interés por fortalecer la comunidad de especialistas del sector.

El evento donde se le entregó el reconocimiento se llevó a cabo en Viñedo Valle de Santo Domingo, ahí también se contó con la presencia del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, así como de socios, invitados especiales y representantes del sector empresarial, público y social.