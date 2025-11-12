Entregan galardón Ejecutivo del Año ARHCOS 2025; lo recibe Sonia Evangelina Guzmán Butrón

Dinero
/ 12 noviembre 2025
    Entregan galardón Ejecutivo del Año ARHCOS 2025; lo recibe Sonia Evangelina Guzmán Butrón
    Sonia Evangelina Guzmán Butrón recibió un reconocimiento que destaca su trayectoria y el compromiso. FOTO: CORTESÍA.

La galardonada es psicóloga de profesión, administradora consultora, psicoterapeuta y coach ejecutivo, además de madre de dos hijas

La Asociación de Administradores en Recursos Humanos Coahuila Sureste entregó el galardón Ejecutivo del Año ARHCOS 2025 a Sonia Evangelina Guzmán Butrón de la empresa Magna Formex.

Este es un reconocimiento que destaca la trayectoria, el compromiso y el liderazgo de los profesionales que han marcado una diferencia en el ámbito de Recursos Humanos en la región.

En el caso de Guzmán Butrón destacaron que su carrera de más de 30 años refleja excelencia, vocación de servicio y un profundo compromiso con el desarrollo humano y organizacional.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM

Asimismo es la líder del Comité de Compensaciones de ARHCOS, donde ha demostrado una participación activa y un genuino interés por fortalecer la comunidad de especialistas del sector.

El evento donde se le entregó el reconocimiento se llevó a cabo en Viñedo Valle de Santo Domingo, ahí también se contó con la presencia del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, así como de socios, invitados especiales y representantes del sector empresarial, público y social.

Temas


Premios
Reconocimiento
Economía

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para garantizar un fin de semana seguro en Torreón.

Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay
Dos unidades pesadas afectaron la circulación en la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para los operadores.

Accidente doble en Los Chorros reaviva exigencia para cumplir compromiso de Claudia Sheinbaum de modernización
Los intentos se realizaron principalmente con medicamentos no narcóticos, es decir, fármacos fuertes recetados para otros padecimientos.

Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas

Copiando en el examen

Copiando en el examen
Sabio domador

Sabio domador
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?