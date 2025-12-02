Entregan reconocimiento como Práctica Excepcional a Daimler Truck Planta Saltillo

Dinero
/ 2 diciembre 2025
    Entregan reconocimiento como Práctica Excepcional a Daimler Truck Planta Saltillo
    Durante el evento se manifestó que Daimler Truck Planta Saltillo se ha consolidado como una de los principales productores de vehículos comerciales a nivel local nacional e internacional. FOTO: CORTESÍA

Se trata de una distinción que se otorga a líderes que impulsan la transformación empresarial

Daimler Truck Planta Saltillo recibió un reconocimiento como Práctica Excepcional en el evento Empresas Excepcionales de México, que en esta edición fue entregado a 50 compañías en el país.

Es un galardón que otorga el Instituto para el Fomento a la Calidad, el Consejo Coordinador Empresarial y Voz de las Empresas, el cual reconoce al talento, compromiso de los colaboradores y líderes de empresas e instituciones que han desarrollado prácticas sobresalientes en la generación de valor social, ambiental y económico, asimismo sus historias de éxito son referentes en el impulso de la prosperidad de México.

De este reconocimiento, Daimler Truck México destacó que es una prestigiosa distinción que se otorga a líderes que impulsan la transformación empresarial con un impacto social y una contribución directa al desarrollo del país.

"Nuestro equipo de Daimler Truck Planta Saltillo fue premiado por una práctica centrada en la personalización y la experiencia del cliente. Es una muestra más de nuestro compromiso con la calidad y la excelencia de principio a fin", aseguró.

Por su parte, un video que se subió de la planta sobre el reconocimiento, indican práctica: “Excelencia Hecha a la Medida: Transformando la Voz del Cliente en Satisfacción de principio a fin”, la categoría fue personalización y experiencia del cliente y el nivel de reconocimiento excepcional.

En el video se destaca que en Daimler Truck Planta Saltillo, desde su fundación en 2009, más de 5 mil personas han unido su talento y pasión para alcanzar un logro extraordinario, más de 790 mil unidades producidas en 16 años.

Fabrican el modelo Cascadia en sus diferentes generaciones y se han convertido en un referente para Daimler Truck North America, así como en un símbolo de calidad a nivel global, pero destacan que detrás de cada camión hay algo más valioso que las cifras, como es la voz de los clientes.

Los clientes destacan que marcan su rumbo y cada decisión que toman está inspirada en sus expectativas y necesidades, por eso, han evolucionado hacia una cultura digital que permite escuchar, responder y transformar en tiempo real, además indicaron que sus herramientas les permiten visualizar tendencias, auditar procesos en línea y alinear la etapa de la producción con la experiencia del cliente.

Temas


Reconocimiento
Economía
Empresas

Localizaciones


Saltillo

