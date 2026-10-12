Creció la actividad industrial de México 3.6% a tasa anual en agosto: Inegi

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Creció la actividad industrial de México 3.6% a tasa anual en agosto: Inegi
    El IMAI “proporciona información estadística oportuna que permite conocer y dar seguimiento a la evolución mensual de las actividades económicas del sector industrial del país”, según Inegi. VANGUARDIA

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial mantuvo su crecimiento desde junio impulsado por aumentos registrados en la construcción y en las manufactureras

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) creció 0.6% a tasa mensual y 3.6% en términos anuales en agosto de 2026, impulsándose desde las industrias manufactureras y de construcción en México, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El IMAI de por sectores de actividad económica reportó crecimientos anuales en Generación y gestión de energía (+1.4%), construcción (+7.9%) y de las industrias manufactureras (+3.2%).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/nava-coahuila-acelera-su-actividad-industrial-con-mas-tractocamiones-y-empleos-AF23513407

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial ya había registrado aumentos ininterrumpidos en julio y junio, con tasas de crecimiento anuales de 2.4 y 0.8%, respectivamente.

SUBSECTORES PETROLERO Y DE ALTA TECNOLOGÍA CRECEN A DOS DÍGITOS

El IMAI registró que la actividad industrial de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón creció un 21.4%, así como el subsector “fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos”, con una tasa anual de 12.2%.

El subsector de “Fabricación de equipo de transporte” subió 5.6% en términos anuales.

Del sector de la construcción, el IMAI reportó que las actividades de la “Construcción de obras de ingeniería civil” creció 17.6% a tasa anual. Estos tres subsectores mencionados fueron los únicos que reportaron tasas de crecimiento de dos dígitos.

En cambio, los subsectores del sector minero “Extracción de petróleo y gas”, “Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas” y “Servicios relacionados con la minería”, cayeron 0.1, 0.7 y 7.3% a tasa anual, respectivamente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Industria

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo océano Trump

El nuevo océano Trump
true

Certificados ‘patito’: ¿en serio no pueden atajarse en Coahuila?
true

POLITICÓN: AHMSA, la hora de la verdad: ¿habrá pago de garantía o acreedores tomarán el control?

En unas seis décadas como máximo se calcula que se fusionarán el área metropolitana de Monterrey y el Sureste de Coahuila.

Saltillo y Monterrey serán megalópolis; urgen a planear movilidad y vivienda
Con Expo Coahuila y Gran Fórum, busca Saltillo atraer los grandes eventos de talla mundial

Con Expo Coahuila y Gran Fórum, busca Saltillo atraer los grandes eventos de talla mundial
Los saltillenses Katia Ríos Cantú y Gerardo Emmanuel Armendáriz González brillaron en el Maratón Saltillo 2026 al terminar tercera en la rama femenil y segundo absoluto, respectivamente.

¡Orgullo saltillense! Gerardo Armendáriz y Katia Ríos suben al podio del Maratón Saltillo 2026
Robert E. Hall y Michael Woodford fueron reconocidos por desarrollar modelos económicos que explican cómo las expectativas de hogares y empresas influyen en la inflación, el consumo y la producción.

Hall y Woodford ganan el Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre estabilización macroeconómica
El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 11 de octubre de 2026.

El Papa León XIV se someterá a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar