Creció la actividad industrial de México 3.6% a tasa anual en agosto: Inegi

El IMAI de por sectores de actividad económica reportó crecimientos anuales en Generación y gestión de energía (+1.4%), construcción (+7.9%) y de las industrias manufactureras (+3.2%).

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) creció 0.6% a tasa mensual y 3.6% en términos anuales en agosto de 2026, impulsándose desde las industrias manufactureras y de construcción en México, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial ya había registrado aumentos ininterrumpidos en julio y junio, con tasas de crecimiento anuales de 2.4 y 0.8%, respectivamente.

SUBSECTORES PETROLERO Y DE ALTA TECNOLOGÍA CRECEN A DOS DÍGITOS

El IMAI registró que la actividad industrial de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón creció un 21.4%, así como el subsector “fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos”, con una tasa anual de 12.2%.

El subsector de “Fabricación de equipo de transporte” subió 5.6% en términos anuales.

Del sector de la construcción, el IMAI reportó que las actividades de la “Construcción de obras de ingeniería civil” creció 17.6% a tasa anual. Estos tres subsectores mencionados fueron los únicos que reportaron tasas de crecimiento de dos dígitos.

En cambio, los subsectores del sector minero “Extracción de petróleo y gas”, “Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas” y “Servicios relacionados con la minería”, cayeron 0.1, 0.7 y 7.3% a tasa anual, respectivamente.