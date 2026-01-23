Estiman que construcción del fraccionamiento junto a Hotel La Torre en Saltillo inicie en abril

Para el próximo mes de abril del 2026 se contempla iniciar con el fraccionamiento que se construirá en los terrenos que se ubican por el Hotel La Torre en Saltillo, pues para esa fecha se concluirá con los permisos que se empezaron a tramitar desde hace siete meses.

Alejandro Villarreal Morales, gerente de Ferretera Sieber, recordó que son 70 las viviendas que se van a construir en ese fraccionamiento, para ello, se tendrán terrenos de 140 a 150 m².

“Se construirá la casa o se dará la opción al cliente de que él la construya, pero con las especificaciones que pide el fraccionamiento”, dijo.

Por lo pronto, añadió que quieren tener los permisos en regla para iniciar con la construcción y ventas en el fraccionamiento.

Recordó que los permisos que se iniciaron el año pasado fue con el Municipio, entre ellos con las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología.

Informó que se estima que no falta mucho para tener todo listo para empezar a salir a la venta y así iniciar en el segundo trimestre del año.

En lo que se refiere al edificio del Hotel La Torre, dijo que primero se tendrá que realizar un proyecto arquitectónico, aunque en este caso destacó que la ventaja es que se cuenta con la infraestructura.