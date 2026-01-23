Estiman que construcción del fraccionamiento junto a Hotel La Torre en Saltillo inicie en abril

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 23 enero 2026
    Estiman que construcción del fraccionamiento junto a Hotel La Torre en Saltillo inicie en abril
    El proyecto al oriente de Saltillo contempla 70 viviendas unifamiliares, un bulevar de 30 metros y espacios destinados a negocios futuros. FOTO: ESPECIAL.

Esperan ya arrancar con la preventa y aproximadamente en octubre del 2026 que se realicen las primeras entregas

Para el próximo mes de abril del 2026 se contempla iniciar con el fraccionamiento que se construirá en los terrenos que se ubican por el Hotel La Torre en Saltillo, pues para esa fecha se concluirá con los permisos que se empezaron a tramitar desde hace siete meses.

Alejandro Villarreal Morales, gerente de Ferretera Sieber, recordó que son 70 las viviendas que se van a construir en ese fraccionamiento, para ello, se tendrán terrenos de 140 a 150 m².

“Se construirá la casa o se dará la opción al cliente de que él la construya, pero con las especificaciones que pide el fraccionamiento”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: El tabaco se encareció 12.22 por ciento en los primeros días de 2026 por cambios en el IEPS

Por lo pronto, añadió que quieren tener los permisos en regla para iniciar con la construcción y ventas en el fraccionamiento.

Recordó que los permisos que se iniciaron el año pasado fue con el Municipio, entre ellos con las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología.

Informó que se estima que no falta mucho para tener todo listo para empezar a salir a la venta y así iniciar en el segundo trimestre del año.

En lo que se refiere al edificio del Hotel La Torre, dijo que primero se tendrá que realizar un proyecto arquitectónico, aunque en este caso destacó que la ventaja es que se cuenta con la infraestructura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
industria de la construcción
trámites

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes