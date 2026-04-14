Estos son los 3 escenarios sobre el crecimiento del PIB global ante la guerra en Medio Oriente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó sus perspectivas de crecimiento a nivel mundial en tres tipos de escenarios —“más débil”, “peor” y “severo”— que se verían afectados por el alza de precios en el sector energético debido a la guerra en Medio Oriente, mencionando que el bloqueo en el Estrecho de Ormuz y un conflicto más prolongado encaminaría a la economía a un escenario más adverso. En las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, celebradas en Washington, se mencionó que el peor escenario previsto es por la posibilidad de la recesión económica mundial, con precio del petróleo promediando en 110 dólares el barril en 2025 y 125 dólares en 2027 (al cierre de este texto, las cotizaciones del Brent se ubicaron en 95.10 dólares y el WTI en 92.23 dólares).

El FMI escogió el escenario “pronóstico de referencia” de su publicación preliminar del informe “Perspectivas de la Economía Mundial”, que supone un conflicto en Medio Oriente de corta duración y la baja en los precios del petróleo a la segunda mitad de 2026, con un precio promedio de 82 dólares por barril.

Sin embargo, minutos después de la publicación del informe, el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó que podría estar desactualizado, a consecuencia de de las interrupciones en el suministro de combustibles por el Estrecho de Ormuz y la falta de una solución el “escenario adverso” del FMI parece cada vez más probable.

“Yo diría que nos encontramos en un punto intermedio entre el escenario de referencia y el escenario adverso”, afirmó Gourinchas. “Y, por supuesto, con cada día que pasa y con cada día que aumenta la inestabilidad energética, nos acercamos más al escenario adverso”. Por los conflictos en Medio Oriente, el FMI había pronosticado al alza sus previsiones de crecimiento en 0.1 puntos porcentuales, hasta el 3.4%, debido al continuo auge de la inversión en tecnología, los tipos de interés más bajos, los aranceles estadounidenses menos severos y el apoyo fiscal en algunos países. De hecho, fue en enero cuando el FMI pronosticó que el precio del petróleo caería a alrededor de 62 dólares en 2026. El peor escenario previsto por el FMI, el “escenario severo”, supone un conflicto prolongado y cada vez más intenso en Medio Oriente, así como un alza en los precios del petróleo mucho más altos, perturbando los mercados financieros y reduciendo el crecimiento mundial al 2.0%. ”Esto supondría un riesgo extremo de recesión mundial”, dijo el FMI, añadiendo que el crecimiento solo ha estado por debajo de ese nivel cuatro veces desde 1980: las dos últimas recesiones graves se produjeron en 2009, tras la crisis financiera-inmobiliaria, y en 2020, cuando la pandemia de COVID-19.

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