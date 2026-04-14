FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC

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/ 14 abril 2026
    FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC
    “En México, el débil crecimiento económico en 2025 (...) la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, precisó el FMI. VANGUARDIA
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Diego Hernández
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Las estimaciones del Fondo son más cautas que las de Hacienda, pues el ente público pronosticó un alza de 1.8 a 2.8% para la economía mexicana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó levemente las expectativas de crecimiento para México al 1.6% este año, una décima más de lo previsto en enero, una “suave recuperación” tras el estancamiento de 2025, cuando fue del 0.6%, según el informe “Perspectivas Económicas Globales a la sombra de la Guerra” divulgado este martes en su versión preliminar.

Para 2027, el organismo internacional también mejoró las previsiones de crecimiento económico en la segunda mayor economía de Latinoamérica al 2.2%, frente al 2.1% estimado tres meses atrás.

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”En México, el débil crecimiento económico en 2025 en medio de la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, indicó el reporte.

Las previsiones del Fondo son algo más cautas que las del Gobierno de México, cuya secretaría de Hacienda anticipó un crecimiento estimado para este año de entre el 1.8 % y el 2.8% para este año y de entre el 1.9% y 2.9% para 2027.

El mes pasado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que pese al alza generalizado de los precios globales del crudo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, México no considera que vaya a modificar sus estimaciones de crecimiento económico este año.

T-MEC SERÁ CLAVE PARA LA ‘SUAVE RECUPERACIÓN’

El FMI también mencionó que el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) sigue en expectativa porque será sometido a una revisión conjunta obligatoria “aproximadamente al mismo tiempo que vence su prórroga, en julio de 2026”, y que, si bien muchos de los acuerdos de Estados Unidos con otros socios comerciales hasta la fecha “solo ofrecen un alivio temporal y expirarán a finales de 2026”, puede generar más incertidumbre por el aumento de aranceles si el T-MEC no se mantiene.

Aunque las tarifas arancelarias por la falta de acuerdos comerciales afectan directamente al comercio internacional, la guerra en Irán sigue siendo uno de los eventos que mayor disrupciones han generado en los mercados a nivel mundial, precisó el FMI.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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