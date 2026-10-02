EU creó 29 mil empleos en septiembre y el paro subió apenas una décima

WASHINGTON.- La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios, con una subida de apenas una décima para quedar en el 4.2% en septiembre, mes en el que se crearon unos 29 mil empleos en la primera economía del mundo, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Lo publicado el viernes por el BLS certifica el estrecho margen (de entre el 4.1 y el 4.3%) en el que se ha movido la tasa de desempleo desde marzo, y ratifica la resiliencia de la economía del país norteamericano en un momento marcado por la perspectiva de que la Reserva Federal pueda volver a incrementar los tipos para controlar una inflación impulsada al alza por la guerra contra Irán

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En lo que respecta al séptimo mes del año, se pasó de 31 mil puestos creados a la destrucción de unos 10 mil, al tiempo que los muy buenos datos de agosto se revisaron también a la baja, reduciendo en 29 mil los empleos generados y dejando la cifra en 133 mil.

En total, el número de desempleados en agosto en EU apenas aumentó en torno a unas 100 mil personas, situándose en septiembre en los 7.1 millones.

Adolescentes (14.5%) y afroestadounidenses (7%) volvieron a ser los dos grupos más afectados por el desempleo, con subidas de cuatro décimas y un punto porcentual en el noveno mes del año.

La tasa de desempleo se redujo en tres décimas para los asiáticos (2.9%), mientras que el 4% de hombres, el 3.5% de las mujeres y el 4.8% de los hispanos se mantuvo sin empleo en septiembre, cifras estas últimas que prácticamente no muestran cambios con respecto al mes anterior.

Aunque el empleo en los principales sectores apenas varió en septiembre, en el área sanitaria mantuvo su reciente tendencia al alza, aunque creció a un ritmo más lento con la creación de 17 mil puestos, en torno a la mitad en comparación con la media que venía mostrando en el último año.

En este caso, el empleo siguió aumentando en los servicios de atención médica ambulatoria y en hospitales, con 13 mil y 12 mil contratados respectivamente, aunque los centros de enfermería y de atención residencial se perdieron unos 9 mil empleos.

El empleo en la construcción apenas varió en septiembre (11 mil nuestros puestos), mientras que el empleo en las empresas contratistas especializadas en obras no residenciales siguió aumentando con 12 mil empleos más.

Los 9 mil nuevos contratos de septiembre, apenas supusieron un gran cambio para las manufacturas, aunque ha aumentado en 72 mil puestos desde su reciente mínimo de diciembre de 2025. La fabricación de productos de plástico y caucho y de maquinaria generaron unos 5 mil empleos cada una.

En septiembre, el empleo en el sector financiero apenas varió (7 mil puestos menos), aunque el volumen empleo en este área ha disminuido en 129 mil puestos desde su reciente máximo de mayo de 2025, con la principal destrucción de empleo centrada en las compañías de seguros y actividades relacionadas.

El empleo también mostró escasas variaciones en septiembre en lo que se refiere a minería, extracción de hidrocarburos, comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento, información, asistencia social, ocio y hostelería o sector público.