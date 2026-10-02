El dólar sube por cuarto día y se vende en 18.76 pesos; es el nivel más alto desde diciembre del 2025

Las sucursales de Banamex vendieron el dólar en 18.76 pesos y acumularon un incremento de 64 centavos durante los últimos cuatro días.

El dólar arrancó octubre con una subida de 24 centavos y se encuentra en el nivel más alto desde principios de diciembre del año pasado.

Al mayoreo, el tipo de cambio acabó en 18.30 pesos por dólar, aunque llegó hasta 18.43 durante momentos de la jornada, de acuerdo con Bloomberg.

El peso se depreció este jueves 1.2% y fue la tercera moneda con peor desempeño.

La analista de Banamex, Laura Díaz, destacó que la depreciación reciente de las monedas de países con economías emergentes frente al dólar ha sido acompañada por un mayor riesgo de incumplimiento de pago de la deuda en América Latina.

El analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza, indicó que el tipo de cambio estará determinado este viernes por la reacción del mercado al informe de nóminas no agrícolas en EU, cuya lectura sobre la salud del empleo definirá la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) al cierre de año.

Mendoza calculó un rango operativo para hoy que va de 18.22 a 18.52 pesos por dólar al mayoreo.

De reportarse un resultado de empleo más sólido de lo esperado que consolide el alza en rendimientos de los bonos del Tesoro de EU la paridad va a rebotar rápidamente para poner a prueba la resistencia técnica de 18.45 y buscar niveles de 18.50 a 18.55, estimó.

El peso perdió 1.2% y fue la tercera moneda con el peor resultado.