Encuesta afirma que empresas no han obtenido retorno financiero de las inversiones en IA

Dinero
/ 18 febrero 2026
    Encuesta afirma que empresas no han obtenido retorno financiero de las inversiones en IA
    PricewaterhouseCoopers es una agencia de consultoría de las 4 firmas de servicios profesionales más grandes del mundo. UNSPLASH

El 70% de más de cuatro mil directores ejecutivos de 95 países mencionaron que no han registrado un aumento en sus ingresos por la implementación de la inteligencia artificial

La consultora PwC encuestó a 4 mil 454 directores ejecutivos (CEO) de 95 países y mostró que el 70 por ciento de estos empresarios no han reportado un retorno financiero de las inversiones en IA que han realizado ni en ingresos ni en costos.

El 26% de los CEO mencionaron que sus costes disminuyeron gracias a la IA, sin embargo, el 22% informó que han aumentado sus procesos por implementar la IA: “más de la mitad (56 %) afirma que su empresa no ha experimentado ni mayores ingresos ni menores costes gracias a la IA”.

Entre septiembre y noviembre de 2025, PricewaterhouseCoopers (PwC), realizó la 29.ª Encuesta Global de CEO, para analizar el contexto empresarial mundial y las expectativas de los encargados de estas empresas en el corto y largo plazo.

INVERSIONES Y CRECIMIENTO SEGÚN LOS CEO

Una cifra que destaca PwC es que en los últimos cinco años el 40 por ciento de los encuestados afirmaron que están buscando oportunidades de inversión fuera de sus sectores productivos, incluso cerrando operaciones en otras industrias dedicadas (4 de cada 10).

La confianza de los CEOs en un crecimiento de los ingresos en el corto plazo ha caído, reportando que el 30% de los encuestados tienen “mucha o extremadamente confianza en el crecimiento de los ingresos durante los próximos 12 meses”, cifra menor en 8 puntos porcentuales con respecto a 2022.

Los aranceles son otro factor predominante en los resultados presentados por PwC ya que casi el 30 por ciento comentó que los impuestos a las importaciones afectarán su beneficio neta en los próximos 12 meses; en cambio, el 60% precisó que esperan poco o ningún cambio en sus beneficios netos.

Factores como los conflictos geopolíticos, los riesgos cibernéticos, la volatilidad económica y otros factores imprevistos en 2026, son elementos que los directores ejecutivos han mencionado repetidamente en esta encuesta.

