EU presiona México para imponer aranceles al acero de China

Con el objetivo de establecer una barrera arancelaria común frente a China, Estados Unidos pidió a México replicar las tarifas que Washington ha levantado contra el acero y el aluminio chinos.

De acuerdo a lo que se informó se busca que el país imponga aranceles similares a los de la Sección 232 a las importaciones provenientes de fuera de Norteamérica.

Trascendió que por el momento México está dispuesto a explorar la propuesta en el marco de las conversaciones para un acuerdo más amplio durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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En ese sentido, Estados Unidos buscaría cerrar un acuerdo marco con México antes de que concluya el año.

En el marco de estas conversaciones, el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el Ministro de Economía, Marcelo Ebrard, celebraron la semana pasada una tercera ronda de diálogos bilaterales en la Ciudad de México.

Las conversaciones abarcaron temas como el acero y el aluminio, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo y la agricultura.

Los gobiernos tienen previsto reunirse nuevamente en Washington en septiembre y han recalcado la necesidad de poner fin al aprovechamiento indebido por parte de países que no forman parte del pacto.

En la actualidad, Estados Unidos ha establecido un arancel de 50% en virtud de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio básicos procedentes de China y la mayoría de las demás economías, y aplica un arancel de 25% a los productos derivados y un arancel inferior a determinadas máquinas.

México grava los metales producto por producto. Las importaciones de acero procedentes de países con los que México no tiene acuerdos comerciales están sujetas a aranceles de hasta 25%, además de ciertos derechos antidumping.