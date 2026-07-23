El metanol de bajas emisiones gana terreno en la economía del futuro

Durante años, recursos como el petróleo, el acero, el cobre, el oro y la plata fueron fundamentales para el crecimiento de las economías. Con ellos se construyeron ciudades, sistemas de transporte, redes eléctricas y grandes industrias.

Al igual que los minerales críticos, el hidrógeno y las nuevas tecnologías energéticas, el metanol verde y azul comienza a ocupar un lugar dentro de las cadenas industriales que marcarán las próximas décadas.

La economía del futuro no dejará atrás todos esos materiales, pero incorporará nuevos elementos estratégicos. Los minerales críticos, las baterías, el hidrógeno, la captura de carbono y los combustibles de bajas emisiones comienzan a atraer inversiones, tecnología y nuevas políticas industriales.

En ese escenario, el metanol empieza a ganar terreno.

No es un producto nuevo. Desde hace décadas se utiliza como materia prima en la industria química y en la fabricación de distintos productos. Lo que está cambiando es la manera de producirlo y su posible uso como combustible en actividades donde reducir las emisiones resulta especialmente complejo, como el transporte marítimo.

La diferencia está en el proceso de producción. El metanol verde puede producirse a partir de fuentes renovables, biomasa o carbono recuperado, mientras que el metanol azul incorpora tecnologías de captura de carbono para reducir las emisiones asociadas a su fabricación.

Por ello, no todo el metanol tiene la misma huella ambiental. Su impacto depende de la energía utilizada, del origen de sus materias primas y de la eficiencia de las tecnologías empleadas a lo largo de todo el proceso.

Países como España y Suecia ya desarrollan proyectos vinculados con estas nuevas rutas de producción. Además, Europa ha comenzado a establecer regulaciones para disminuir progresivamente las emisiones del transporte marítimo, impulsando la búsqueda de combustibles renovables y de bajas emisiones.

El interés también se refleja en la industria naviera. Cada vez más embarcaciones son diseñadas para funcionar con metanol, aunque el verdadero beneficio ambiental dependerá de que utilicen combustibles producidos mediante procesos verdes o con bajas emisiones de carbono.

Para México, esta transformación representa una oportunidad. Su ubicación geográfica, infraestructura portuaria, experiencia industrial y cercanía con grandes mercados podrían facilitar su participación en las nuevas cadenas globales de energía y producción.