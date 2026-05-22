Eventos deportivos dejarán 6.5 mdp de derrama económica en Saltillo

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    Eventos deportivos dejarán 6.5 mdp de derrama económica en Saltillo
    Con la participación de 60 equipos y alrededor de 900 niños, del 22 al 24 de mayo se llevará a cabo la cuarta edición de la Copa Potros de béisbol infantil en Saltillo. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Se espera una ocupación hotelera de hasta 2 mil 900 cuartos-noches durante la celebración de las actividades

Una derrama económica de 6.5 millones de pesos y una ocupación de hasta 2,900 cuartos-noches, son los que estarían generando a la ciudad la Copa Nacional Felinos y la IV Copa Potros.

El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, señaló que en la Copa Nacional Felinos que se realizó este mes, se contó con una participación de más de 200 equipos, lo que significó que llegaron 3,500 foráneos y generaron una ocupación de dos mil cuartos noche y una derrama económica superior a los cinco millones de pesos en la cadena de valor del turismo.

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Mientras que en la IV Copa Potros que se realiza del 22 al 24 de mayo, participan 90 equipos de beisbol, una ocupación de 800 a 900 cuartos-noche y una derrama económica de 1.5 millones de pesos.

Asimismo comentó que a finales de mes se espera otro evento deportivo; en esta ocasión de basquetbol y estará concentrando a cien o 120 equipos de niños de colegios, mientras que a principios de junio viene un evento de Cecytec que concentrará alrededor de mil 300 jóvenes y Saltillo será la sede también de ese evento educativo.

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