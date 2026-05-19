Avanza 0.28% en abril la actividad económica en México; suma tres meses con avances

Durante marzo, la actividad económica tuvo un alza de 0.07 por ciento mensual, un desempeño que mejoró en abril de 2026, al avanzar 0.28 por ciento, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En México, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) vio un comportamiento favorable durante abril y sumó su tercer mes con avances en medio de crecimientos en sus dos componentes.

Las actividades secundarias o sector industrial lograron un incremento de 0.33 por ciento respecto al mes de marzo de este año, por lo que repuso algo de terreno, después de disminuir 0.63 por ciento en el mes inmediato anterior.

En el caso de las actividades terciarias (servicios), la variación en abril de 2025 resultó de 0.27 por ciento y acumuló dos aumentos mensuales consecutivos.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Inegi difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias.

Con respecto a abril de 2025, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica subió 0.28 por ciento, su segundo movimiento al alza a tasa anual.

La información del instituto indica que el incremento anual en el IOAE se sustentó en los servicios, al crecer 0.74 por ciento para llegar a 62 meses con variaciones positivas.

Mientras, las actividades secundarias presentaron un descenso de 1.00 por ciento anual en abril pasado y de paso ligaron cuatro declives.

Según el Inegi, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.