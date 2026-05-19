Avanza 0.28% en abril la actividad económica en México; suma tres meses con avances

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Avanza 0.28% en abril la actividad económica en México; suma tres meses con avances
    Según el Inegi, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre los cambios del IGAE. CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía
comercio

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

La información del instituto indica que el incremento anual en el IOAE se sustentó en los servicios o sector terciario de la economía mexicana

En México, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) vio un comportamiento favorable durante abril y sumó su tercer mes con avances en medio de crecimientos en sus dos componentes.

Durante marzo, la actividad económica tuvo un alza de 0.07 por ciento mensual, un desempeño que mejoró en abril de 2026, al avanzar 0.28 por ciento, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/dinero/el-proximo-hito-clave-es-la-renegociacion-del-t-mec-morgan-stanley-y-el-potencial-economico-de-mexico-AM20793322

Las actividades secundarias o sector industrial lograron un incremento de 0.33 por ciento respecto al mes de marzo de este año, por lo que repuso algo de terreno, después de disminuir 0.63 por ciento en el mes inmediato anterior.

En el caso de las actividades terciarias (servicios), la variación en abril de 2025 resultó de 0.27 por ciento y acumuló dos aumentos mensuales consecutivos.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Inegi difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias.

Con respecto a abril de 2025, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica subió 0.28 por ciento, su segundo movimiento al alza a tasa anual.

La información del instituto indica que el incremento anual en el IOAE se sustentó en los servicios, al crecer 0.74 por ciento para llegar a 62 meses con variaciones positivas.

Mientras, las actividades secundarias presentaron un descenso de 1.00 por ciento anual en abril pasado y de paso ligaron cuatro declives.

Según el Inegi, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

https://vanguardia.com.mx/dinero/registran-20-estados-perdida-de-empleos-entre-ellos-se-encontro-coahuila-bbva-MC20775108

El IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, en tanto, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

El viernes 22 de mayo, el instituto dará a conocer las cifras del IGAE correspondientes a marzo de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
comercio

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marcaje histórico a España

Marcaje histórico a España
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
El hombre presentó múltiples lesiones

Hombre es atacado por jauría de perros, en Saltillo
El cuerpo de la víctima fue cubierto por una cobija.

Joven pierde la vida aplastado por durmientes, en Ramos Arizpe
Saraperos busca mejorar su rendimiento ofensivo y aprovechar la localía para intentar cambiar el rumbo de su temporada.

Clásico del Norte: Saraperos y Sultanes abren serie este martes en Saltillo
Aplazan juicio de Joaquín Guzmán López

Aplazan juicio de Joaquín Guzmán López hasta el 31 de agosto

No obstante, advirtió de que ha ordenado a los mandos militares estar ‘preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable’.

Trump suspende un ataque planeado contra Irán a petición de sus aliados árabes