Exportaciones de armas de Israel registran cifras récord; ventas se duplican en 5 años

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    Exportaciones de armas de Israel registran cifras récord; ventas se duplican en 5 años
    Un soldado israelí ocupa una posición militar con vistas a la llamada Línea Amarilla, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 26 de mayo de 2026, registró la agencia internacional The Associated Press AP

A pesar de que no se identificaron a los compradores de armas, la sociedad civil reconoció que este aumento supera los registros del primer exportador de armas: Reino Unido

Las exportaciones israelíes de armas registraron un máximo histórico de más de 19 mil millones de dólares el año pasado, un aumento del 30% respecto de 2024, informó el martes el Ministerio de Defensa de Israel.

Más de la mitad de las ventas de 2025 fueron “megacompras” valoradas en 100 millones de dólares o más, indicó el Ministerio, que añadió que las ventas se han más que duplicado en los últimos cinco años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/israel-y-hezbollah-han-acordado-reducir-los-combates-trump-AL21086457

No identificó a ninguno de los compradores.

Países que han prometido evitar a los fabricantes israelíes de armas, aun así, están realizando pedidos discretamente, según funcionarios del sector.

Más de una cuarta parte de las ventas del año pasado correspondieron a sistemas de misiles, cohetes y defensa aérea, al igual que el año anterior, indicó el Ministerio de Defensa. También hubo un aumento de los sistemas de observación y de optrónica, agregó. La optrónica es una rama de la electrónica que se ocupa de la radiación óptica, infrarroja o ultravioleta, y se utiliza en aplicaciones como las miras de fusil.

Un informe de marzo del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo señaló que, por primera vez, Israel ha superado al Reino Unido en su participación en las exportaciones mundiales de armas, lo que lo convierte en el séptimo mayor proveedor del mundo.

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