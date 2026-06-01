Israel y Hezbollah han acordado reducir los combates: Trump

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    Israel y Hezbollah han acordado reducir los combates: Trump
    Trump hizo este anuncio después de que Israel haya intensificado su ofensiva en territorio libanés, a pesar de la vigencia de un alto el fuego, que justifica por el lanzamiento de misiles de Hezbollah AP.

El presidente Donald Trump anunció el avance en una publicación en redes sociales tras su llamada con Netanyahu

BEIRUT.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el grupo chií Hezbollah se ha comprometido a detener los ataques contra territorio israelí, mientras que Israel frenará la ofensiva militar en el Líbano.

Fue el pasado domingo que Israel tomó el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, y el Gobierno de Netanyahu ordenó este lunes ataques contra los suburbios de Beirut.

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Tras una llamada con Netanyahu, dijo Trump, “no habrá tropas yendo a Beirut, y las que estén en camino se devolverán”.

Añadió que Hezbollah había “acordado que cesarán todos los disparos — que Israel no los atacará, y ellos no atacarán a Israel”.

Fue unas horas antes que el gobierno israelí ordenó ataques contra los suburbios del sur de Beirut.

Lo anterior, luego de que un día después de que sus fuerzas terrestres alcanzaran su punto más profundo en Líbano en 26 años y mientras Hezbollah disparaba cohetes contra el norte de Israel.

Trascendió que las órdenes de atacar objetivos en los suburbios del sur de Beirut se produjeron debido a lo que calificaron como reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah.

Por otro lado se lanzó la advertencia de que, si Hezbollah continúa atacando a comunidades israelíes, Israel lanzará ataques contra la zona conocida en árabe como Dahiyeh, donde Hezbollah cuenta con un amplio apoyo.

Fue a mediados de abril que se firmó un acuerdo, por lo que el grupo armado aceptó detener los ataques contra Israel, pero reanudó sus ofensivas tras los ataques israelíes en Líbano.

Cabe resaltar que los combates también representan un gran obstáculo en el acuerdo emergente para extender el alto el fuego en la guerra con Irán, debido a que Teherán quiere que cualquier acuerdo incluya a Líbano.

DIÁLOGO DE PAZ EN IRÁN EN ESPERA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el diálogo de paz con Irán continúa a “un ritmo acelerado”.

Asimismo con respecto a los reportes sobre la interrupción en las negociaciones, mediadas por Pakistán, Trump afirmó en una entrevista telefónica con NBC News: “No nos han informado de eso”.

En otra conversación, esta vez con la cadena CNBC, el presidente restó importancia a un eventual fin de las negociaciones. “Realmente no me importa. Me da completamente igual”, afirmó.

Subrayó que una pausa en el diálogo no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto en el que participan EU e Israel, amenazada por nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, advirtió el mandatario, quien adelantó que mantendrán el bloqueo naval frente a las costas iraníes con el que buscan presionar a Teherán, que como represalia mantiene interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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