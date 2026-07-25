Externa Canirac Coahuila su respaldo a la Vaca Argentina

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    Externa Canirac Coahuila su respaldo a la Vaca Argentina
    La Canirac Coahuila expresó su respaldo a La Vaca Argentina Saltillo y pidió evitar señalamientos anticipados que afecten a trabajadores y familias. CORTESÍA
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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a cámara restaurantera reiteró su rechazo al maltrato animal y llamó a separar responsabilidades individuales de la trayectoria de las empresas

La Canirac Coahuila expresó su solidaridad con el restaurante La Vaca Argentina Saltillo, al señalar que durante años ha contribuido al desarrollo gastronómico, económico y turístico de la ciudad.

Recientemente, en redes sociales se difundieron señalamientos que vinculaban al establecimiento con la persona presuntamente responsable del maltrato al perro Rocky. Ante ello, el restaurante emitió en su momento un comunicado para aclarar que no tiene ningún tipo de relación con dicha persona; ahora, la cámara restaurantera manifestó también su postura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-deslinda-la-vaca-argentina-de-agresion-contra-perrito-en-saltillo-ED22303124

A través de un comunicado, la Canirac Coahuila Sureste, presidida por Isidoro García Reyes, reiteró su rechazo a cualquier acto de maltrato animal y destacó que el respeto hacia los seres vivos es un principio que comparte y promueve como parte de los valores de la sociedad.

La organización empresarial expresó su respaldo institucional a La Vaca Argentina Saltillo como empresa afiliada, así como a sus colaboradores, quienes, afirmó, durante años han contribuido al crecimiento del sector restaurantero mediante la generación de empleos y la prestación de un servicio reconocido por la comunidad.

Asimismo, hizo un llamado a diferenciar las presuntas conductas individuales de la trayectoria y compromiso de una empresa que, señaló, ha formado parte del desarrollo gastronómico de Saltillo. También pidió evitar juicios anticipados que puedan generar afectaciones irreparables a personas y familias cuya fuente de ingreso depende de la operación del establecimiento.

Finalmente, la Canirac Coahuila refrendó su compromiso con una industria restaurantera ética, responsable y apegada a la legalidad, además de exhortar a privilegiar el respeto, la objetividad y la confianza en las instituciones.

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