Fonacot llama a las y los trabajadores a tramitar su crédito de manera directa y segura

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    Fonacot llama a las y los trabajadores a tramitar su crédito de manera directa y segura
    El Instituto recuerda que todos sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. FOTO: CORTESÍA

Se exhorta a la población trabajadora a utilizar únicamente los canales oficiales de atención.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) hace un llamado a las trabajadoras y los trabajadores formales del país a realizar cualquier trámite relacionado con su crédito de manera directa y exclusivamente a través de los canales oficiales del Instituto, a fin de proteger su patrimonio, su información personal y su seguridad financiera.

Fonacot reitera que no cuenta con gestores, representantes externos ni asesores independientes autorizados para ofrecer créditos, agilizar trámites, modificar historiales crediticios o gestionar citas. Todos los servicios y trámites del Instituto son personales y gratuitos.

El Instituto advierte que algunas personas o grupos buscan aprovecharse de las necesidades de las y los trabajadores mediante engaños, ofreciendo supuestas facilidades para obtener créditos, promesas de montos mayores a los establecidos por la ley o trámites condicionados a pagos anticipados, depósitos o comisiones. Estas prácticas representan un fraude y pueden poner en riesgo la economía familiar y los datos personales de quienes recurren a este tipo de intermediarios.

Fonacot recuerda que el acceso al crédito es un derecho de las personas trabajadoras establecido en la ley, por lo que ningún trámite requiere pagos adicionales ni gratificaciones a terceros.

Como parte de su compromiso con el bienestar de las y los trabajadores, el Instituto pone a disposición canales oficiales de atención para consultar requisitos, resolver dudas, agendar citas y recibir orientación de manera segura y confiable.

En caso de dudas, están disponibles como medios de contacto el portal www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así como las cuentas en redes sociales Fonacot.oficial en Facebook, @Fonacot_oficial en X y @fonacot_oficial en Instagram

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