Fortalecen Arca Continental y Coca-Cola México liderazgo en reciclaje

TOLUCA, EDOMEX.- Arca Continental, Coca-Cola México y otros embotelladores de Coca-Cola accionistas de PetStar, inauguraron la expansión de su planta de reciclaje de PET grado alimenticio -la más grande de México y el mundo– ubicada en Toluca, con una inversión de $2,626 millones de pesos. En un evento con participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por Alicia Bárcena, se inauguró la ampliación que eleva la inversión histórica total acumulada en PetStar a $5,186 millones de pesos, consolidando su liderazgo como referente mundial en reciclaje y economía circular de botellas de PET.

Gracias a esta expansión, la capacidad anual de reciclaje pasará de 50,000 a 86,000 toneladas de resina reciclada de grado alimenticio, como resultado de procesar más de 123,000 toneladas de PET al año, equivalentes a 5,500 millones de botellas que serán reincorporadas a la cadena de valor de los embotelladores de Coca-Cola accionistas de PetStar, conformados por Arca Continental, Coca-Cola México, Bepensa, Corporación del Fuerte, Grupo RICA, Grupo Embotellador Nayar y Embotelladora de Colima. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila fortalece el reciclaje de PET con PetStar Monclova Durante la ceremonia, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó la relevancia de este proyecto para el país: “PetStar es un ejemplo en muchos sentidos, porque ha logrado integrar una cadena de valor donde participan desde los pepenadores hasta los que hacen la recolección, el acopio y esa cadena de valor completa es la que nos interesa a nosotros promover. Es posible lograr una economía circular.