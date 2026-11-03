Gasolina y el diésel alcanzan sus precios más altos para una jornada electoral en EU

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    Gasolina y el diésel alcanzan sus precios más altos para una jornada electoral en EU
    El Partido Republicano se juega las mayorías que mantiene en las dos cámaras del Congreso mientras sube de costos el sector energético. AP

La guerra en Irán contra Estados Unidos-Israel, estancada en un limbo sin visos de un acuerdo de paz, ha disparado los precios de los combustibles

La gasolina y el diésel registran este martes sus precios más elevados para una jornada electoral en Estados Unidos, que decide el control del Congreso durante los próximos dos años con unos comicios de medio mandato marcados por la inflación, el encarecimiento de los combustibles y la guerra con Irán.

El coste promedio de un galón (3.78 litros) de gasolina regular en el país se sitúa en 4.15 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), aproximadamente 35 centavos más que el récord anterior para una jornada electoral (3.80 dólares), alcanzado durante las elecciones legislativas de 2022, tras el estallido de la guerra en Ucrania.

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En comparación, el precio promedio de la gasolina durante las elecciones presidenciales de 2024 fue de 3.10 dólares por galón.

Por otro lado, el coste medio de un galón de diésel es de 6.29 dólares, según la AAA, después de un máximo histórico de 6.52 dólares registrado el pasado 22 de septiembre por la guerra en Irán.

Durante la semana de los comicios de 2022, esa cifra fue de 5,33 dólares por galón de diésel, mientras que en las presidenciales de 2024 rondó los 3,55 dólares, según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés).

En estas elecciones, el Partido Republicano se juega las mayorías que mantiene en las dos cámaras del Congreso, lastrado por la impopularidad del presidente, Donald Trump, los efectos de sus políticas y la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace más de ocho meses.

La guerra, estancada en un limbo sin visos de un acuerdo de paz, ha disparado los precios de los combustibles y alterado las cadenas de suministro, después de que Teherán restringiera severamente el tráfico por el estrecho de Ormuz, vía clave de mercancías y crudo.

Trump ha cerrado un acuerdo para importar diésel ruso con el objetivo de abaratar los precios, ante el descontento entre su base electoral, sobre todo en bastiones republicanos agrícolas como Iowa y Kansas, donde los demócratas han acumulado apoyos en carreras clave por el control del Senado.

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