Google invierte 75 millones de dólares en el estudio A24 en una alianza de IA para el cine

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    Google invierte 75 millones de dólares en el estudio A24 en una alianza de IA para el cine
    Con el acuerdo se busca un codesarrollo de nuevas herramientas destinadas a la producción y distribución cinematográfica. ESPECIAL.
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El objetivo es ayudar a los artistas a desarrollar nuevos flujos de trabajo y técnicas con inteligencia artificial (IA)

NUEVA YORK.- Google anunció este lunes que selló una “colaboración centrada en la investigación” con el estudio cinematográfico independiente A24, que incluye una inversión de unos 75 millones de dólares por parte del gigante tecnológico.

Según detallaron las empresas, el acuerdo no otorga a Google acceso a los datos de A24 -detrás de éxitos de la gran pantalla como ‘Marty Supreme’, la oscarizada ‘Everything Everywhere All at Once’ y ‘Civil War’- ni a su catálogo de películas y series de televisión.

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En su lugar, los investigadores de Google DeepMind trabajarán de forma directa con el plantel de cineastas y artistas del estudio para “diseñar funciones de IA que respalden la narrativa y preserven el control creativo”.

“Creemos que la mejor manera de desarrollar herramientas que empoderen a los artistas es trabajar directamente con ellos”, afirmó Demis Hassabis, cofundador y director ejecutivo de Google DeepMind.

Por su parte, Scott Belsky, socio de A24 a cargo del área de tecnología e innovación, defendió la integración de estos avances frente al recelo tradicional de Hollywood hacia la IA generativa.

Belsky señaló que las nuevas herramientas “no se parecerán en nada a la IA de generación por mandatos (‘prompts’) con la que la gente se siente incómoda”, sino que buscarán apoyar la toma de riesgos creativos, según declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

El equipo especializado en investigación ‘A24 Labs’ ya trabaja en una aplicación para la creación de guiones gráficos generados por IA.Se trata de la primera vez que Google adquiere una participación financiera en un estudio cinematográfico de Hollywood.

El año pasado, Disney firmó un acuerdo con OpenAI que sin embargo llegó a un abrupto final cuando la empresa tecnológica suspendió su herramienta de video Sora en marzo.

Recientemente, Netflix adquirió una empresa de IA fundada por el actor Ben Affleck, capaz de modificar escenas sin necesidad de volver a rodarlas.

La IA fue uno de los detonantes de las recientes huelgas en Hollywood y la industria de los videojuegos.

La película ‘The Brutalist’ fue muy criticada después de que el editor Dávid Jancsó revelara el uso de IA para que los actores Adrien Brody y Felicity Jones sonaran más auténticos al hablar húngaro. No obstante, Brody se hizo con un Óscar por su actuación en la cinta.

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