$!Guerra en Medio Oriente desafía a la economía mexicana; petróleo podría dispararse hasta 150 dólares por barril

“Si el conflicto se prolonga por varios meses, los precios del petróleo podrían acercarse a los 150 dólares por barril. El impacto se trasladaría sobre el resto de la economía global”, aseguró.

De acuerdo a lo que expuso, la guerra y sus ataques a la infraestructura están generando grandes problemas de logística y alzas significativas en los costos, que eventualmente podrían afectar a la inflación mundial.

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Lo anterior, de acuerdo al informe de CIAL dun & bradstreet, compañía líder en soluciones y análisis avanzado de datos, quien presentó un informe sobre las dinámicas económicas de México y la región.

Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los precios del combustible han presentado alzas significativas en sus precios, situación que podría llegar a los 150 dólares por barril si se mantiene por más tiempo el conflicto.

Destacó que se prevé que a corto plazo la inflación reciente sus efectos, pues obligará a los bancos centrales a posponer sus posturas bajistas en las tasas de interés. “Inclusive, se tendrán que revisar a la baja los pronósticos de crecimiento económico”, aseguró.

VENTAS DE VEHÍCULOS CON ALTIBAJOS

El estudio resalta que el mercado de vehículos sigue enfrentando la incertidumbre derivada de la geopolítica mundial, ciertos factores locales, así como los resultados de la revisión del T-MEC de julio.

Esto de acuerdo a los datos de ventas publicadas en el mes de febrero en el que se vendieron 118 mil 297 vehículos ligeros en el mercado interno, entre automóviles y camionetas, así como de unidades producidas internamente y las importadas.

Estas ventas representaron una disminución de 0.3% anual, que se da tras dos meses consecutivos con alzas: 5.0% anual en diciembre y 8.7% en enero.

En los primeros dos meses, estas ventas ascendieron a 250 mil 76 unidades, históricamente su nivel más alto para un primer bimestre. En este periodo, su avance fue de 4.4% anual.

Destacó que el año pasado, estas ventas se alternaron entre alzas y bajas, promediando el año con un avance de 1.4%, mientras caían la producción y las exportaciones de vehículos.

INVERSIÓN INTENTA RECUPERARSE

Fue en el mes de diciembre, que la inversión avanzó 0.49% con relación a noviembre, observando tres meses consecutivos con cierto avance. En su tasa anual, reportó una caída de 1.6% con relación a diciembre de 2024, siendo su menor caída desde noviembre de 2024.

Una noticia positiva es que, en diciembre, la inversión en obras de construcción creció 4.1% anual, ligando dos meses consecutivos en terreno positivo (0.1% en noviembre), además de que se trata de su mejor desempeño desde julio de 2024. Parece que la construcción está de regreso, ya que su actividad productiva creció 6.8% anual en diciembre.

La inversión privada creció 2.3% anual en diciembre, su mejor número en muchos meses, mientras que la pública modera cada vez más sus caídas. Así las cosas, durante todo 2025, la inversión se contrajo 6.7%: -4.4% la privada y -18.9% la pública. Para este año, se mantiene la estimación de que la inversión avanzará 3.8%, sujeto a la revisión del T-MEC y otros factores locales y externos.

Cada año se incorporan al mercado laboral alrededor de 1.2 millones de personas. Para que el mercado los absorba, es necesario que la economía crezca cerca del 4.0% promedio anual a largo plazo. Y, para que esto sea posible, es necesario que la inversión lo haga en cerca de 8.0% anual.

México necesita recuperar dinamismo productivo y fortalecer la inversión para absorber a su población laboral y sostener el desarrollo. La revisión del T-MEC y la estabilidad macroeconómica serán claves para transformar la coyuntura en una oportunidad de competitividad y crecimiento.