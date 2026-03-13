Guerra Irán-EU provocará coletazo sobre energéticos

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Dinero
/ 13 marzo 2026
    Guerra Irán-EU provocará coletazo sobre energéticos
    Esta foto, proporcionada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, muestra una sección de las instalaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo en West Hackberry, Luisiana. AP

Esta situación se presenta debido al conflicto que han iniciado Estados Unidos e Israel contra Irán

CDMX.- México será afectado por las restricciones que hay para el paso de barcos cargados de energéticos por el estrecho de Ormuz, consideró el empresario Claudio X. González.

En entrevista al término de la reunión de consejo nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que “todavía no se siente, pero es obvio que si esto sigue va a haber coletazo”, aunque confió en que el conflicto no durará mucho tiempo.

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El presidente de Consejo de Kimberly Clark agregó que “la energía tiene que ver con todo y poco a poco va a ir afectando más en todo el mundo”.

Para el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios y del CCE, el país no puede “extraerse” de lo que ocurra porque somos parte del mundo.

De acuerdo con la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el escalamiento del conflicto militar en Medio Oriente genera efectos en cadena más allá de esa región, porque se afectan los mercados energéticos, el transporte marítimo y las cadenas de suministro global.

En el documento “Afectaciones en el estrecho de Ormuz, implicaciones al comercio y desarrollo”, el organismo aseguró que por dicha región transita una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima.

Mencionó que hay un cruce significativo de gas natural licuado y fertilizantes, que se ven afectados por el conflicto, porque “la escalada militar en la región ha alterado los flujos de navegación a través de este paso estratégico”.

Por ejemplo, ya hay reacciones en los mercados del petróleo, al llegar el Brent a más de 100 dólares por barril, lo que puede llevar a un incremento de los precios de los alimentos, como una reacción que ya se vio en otros momentos en que suben los precios de dicho energético.

Se encarecieron los fletes que mueven crudo y las primas de seguros por riesgo de guerra, además de que suben los costos del combustible marítimo, encareciendo el transporte en las cadenas de suministro.

Claudio X González prevé que T-MEC continuará e incluirá a los 3 países

En torno al proceso para revisar el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) el empresario dijo que “no creo que esté en duda el tratado. Yo creo que el tratado va a ir para adelante y va a incluir a los tres países”.

Comentó que “los tres sectores empresariales de los tres países todos estamos muy unidos (y sabemos) que es muy necesario que continúe el tratado. Entonces yo creo que vamos a tener tratado y va a seguir siendo positivo para los tres países”.

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Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

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